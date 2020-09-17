397 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 397 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 163 مبايعة بقيمة 272.62 مليون درهم، منها 29 مبايعة للأراضي بقيمة 99.18 مليون درهم و134 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 173.45 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة القرهود. وتصدرت ند الشبا الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 7 مبايعات بقيمة 17 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 42 مبايعة بقيمة 59 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 33 مبايعة بقيمة 24 مليوناً.

وسجلت الرهونات 106.92 ملايين درهم منها 25 رهن أراض بقيمة 64.62 مليون درهم و28 رهن فلل وشقق بقيمة 42.3 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 17 مليون درهم ورهن في منطقة أم سقيم الثالثة بقيمة 13 مليون درهم. وأما الهبات، فشهدت تسجيل 33 هبة بقيمة 17.82 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 3 ملايين.

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