7112 شركة متنوعة تعمل بمنطقة البرشاء

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء يصل إلى 7112 شركة.

وتتميز رخص هذه الشركات بتنوع نشاطها، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية 3.602 بحصة 50.6%، ثم المهنية 3.341 بحصة 47%، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

وفي ما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في البرشاء، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 18.5%. وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة- الشخص الواحد، فرعاً لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرعاً لشركة خليجية، فرعاً لشركة أجنبية، فرعاً لشركة/‏ لمؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

تقسيم

وتنقسم منطقة البرشاء في دبي إلى البرشاء 1، والبرشاء 2 والبرشاء 3، بالإضافة إلى منطقة البرشاء جنوب. وتقع معظم المباني السكنية والمتاجر والمطاعم في البرشاء 1، بينما تنتشر غالبية الفلل في بقية المجمعات.

ونمت منطقة البرشاء بشكل ملحوظ، لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً نظراً لموقعها المناسب بالقرب من العديد من المدارس وأهم المرافق من متاجر تسويقية وأفخم المطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائلات، كما تتميز بحيويتها وبنشاط حركتها التجارية.

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كل الجهود والإمكانات، التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين، ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تربع إمارة دبي على صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

أنشطة

وصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة البرشاء إلى 95.3 %، تليها سيدات الأعمال بنسبة 2.5 %، والشركات بنسبة 2.1 %. وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في منطقة البرشاء كلاً من: المقاولات وما يتعلق بها؛ تجارة عامة؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ المطاعم والمقاهي؛ أنشطة تجارية أخرى؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ مجموعة الإلكترونيات؛ العقارات؛ وتقنية المعلومات.

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