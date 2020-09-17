«دافزا» تعرّف بفرص النمو في الاقتصاد الإسلامي

المصدر: دبي - البيان

نظمت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، ندوة عن بُعد للتعريف بفرص النمو في الاقتصاد الإسلامي، وذلك من خلال إطلاق النسخة الثانية من دليل صناعات الحلال الشامل «دبي – بوابة عالمية لصناعات الحلال:

دليلك خطوة بخطوة»، والذي يستعرض أبرز التوجهات التي ستترك أثراً على اقتصاد المنطقة لرسم صورة أوضح عن الاقتصاد الإسلامي الوطني والعالمي. حضر الندوة ممثلو الأطراف المعنية والشركات المحلية والعالمية التي تتطلع للاستثمار في اقتصاد وصناعات الحلال وغيرهم من رواد الأعمال والمتخصصين والخبراء.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية الدور الذي تلعبه دبي في دفع تدفقات التجارة الحلال بما يُرسخ مكانتها بوصفها عاصمة للاقتصاد الإسلامي، والذي يدعم هذا الدور الموقع الاستثنائي في قلب منظومة الاقتصاد الإسلامي الإقليمي والعالمي، حيث تفصلها ساعتان جواً عن حوالي 455 مليون مستهلك إسلامي، أي ما يعادل 587 مليار دولار من قيمة سوق الاستهلاك الحلال.

واستعرضت الندوة منظومة صناعات وتجارة الحلال في الإمارة ومختلف الأطراف المعنية على المستويات الحكومية والتنظيمية وغيرها من الهيئات التجارية والصناعية، إلى جانب عناصر تمكين المستثمرين من الاستفادة من فرص نمو الاقتصاد الإسلامي، وآليات الحصول على شهادات واعتمادات الحلال.

فضلاً عن أثر الإجراءات المرتبطة بجائحة «كوفيد 19» على قطاع الحلال، ومنظومة التمكين، وتدفقات التجارة الحلال التي يستعرضها دليل صناعات الحلال الشامل بشكل مُفصل، والذي جرى إصداره بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي و«مركز التجارة والتسويق الحلال» و«دينار ستاندارد».

واستعرضت الندوة أبرز ملامح وأقسام الدليل الذي يتناول قطاعات الحلال وتشعباته العديدة مسلطاً الضوء على الفرص الاستثمارية الضخمة التي يمكن للمستثمرين الأجانب الاستفادة منها، وبالتالي تفعيل مساهمتهم الحقيقية في دفع عجلة نمو الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب فصوله التي تُمكن المستثمرين من استكشاف سوق الحلال في دبي ورسم ملامحه الاستراتيجية وخطواته المقبلة وتوجهاته المستقبلية.

فضلاً عما يتخلله من قصص نجاح لشركات عالمية ضمن القطاع مثل «هرشيز» و«أبوت» و«فونتيرا» وغيرها. كما يتضمن الدليل نموذجاً لمساعدة الشركات خطوة بخطوة على تقييم جاهزيتها لدخول سوق الحلال وسبل الحصول على كافة شهادات واعتمادات الحلال.

جلسة حوارية

وتخلل الندوة أيضاً جلسة حوارية شارك فيها توماس غيريرو، مدير مركز التجارة والتسويق الحلال، وابن عربي الغوني، رئيس قسم المنتجات في البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي، وشريف محمد، المدير العالمي للمشتريات في شركة الإسلامي للأغذية، وإيمان علي، محلل الأبحاث في «دينار ستاندارد».

والتي جرى خلالها التأكيد على أهمية الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإسلامي، خاصة مع وصول قيمة الإنفاق الإسلامي ضمن قطاعات الأغذية والأدوية وأسلوب الحياة في 2018 إلى 2.2 تريليون دولار، ما يعادل 12% من الإنفاق العالمي بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%، وذلك بحسب تقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020».

أهمية

وقال عبد العزيز الحمادي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: أعطت إمارة دبي أهمية كبيرة لنمو صناعات الحلال بشكل عام، وزيادة تدفقات التجارة الحلال بشكل خاص، والتي أصبحت الإمارة بفضلها مركز التجارة صلة وصل ومدخلاً رئيسياً إلى أسواق الاقتصاد الإسلامي لحوالي 57 دولة من دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أي ما يمثل 296 مليار دولار أمريكي من واردات صناعات الحلال.

ومن هنا تأتي أهمية دليل صناعات الحلال الشامل الذي يقوم بفهرسة المنظومة الاقتصادية في إمارة دبي الداعمة للنماء والازدهار، وأفضل سبل دخول هذه السوق ومنها التوسع في أسواق المنطقة، وغيرها التي تُسهم في تعزيز تجربة المستثمرين.

وقالت وضحة الغفلي، مدير إدارة استراتيجية والتخطيط في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: يسعدنا في مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العمل مع شركائنا الاستراتيجيين من «دافزا»، ودينار ستاندرد ومركز الحلال للتجارة والتسويق، على إطلاق النسخة الثانية من دليل مركز الحلال للتجارة والتسويق.

ويقدم الدليل نظرة عامة حول النظام البيئي للاقتصاد الإسلامي في دبي مع التركيز على عمليات إصدار شهادات الحلال وضمان الامتثال. ويعتبر الدليل مرجعاً مهماً كونه يوفر تحليلاً مفصّلاً ودقيقاً للشركات التي تسعى للانخراط في قطاعات الاقتصاد الإسلامي.

3.2

أطلقت «دافزا» مؤخراً دليلاً يستعرض أبرز التوجهات التي ستترك أثراً على اقتصاد المنطقة لرسم صورة أوضح عن الاقتصاد الإسلامي حيث توقع وصول قيمة اقتصاد الحلال إلى نحو 3.2 تريليونات دولار بحلول 2024. وتقدم «دافزا» للشركات التي تتطلع للاستثمار في قطاع الحلال مجموعة متنوعة من الخدمات والإمكانيات

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