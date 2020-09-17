«إيكونومست» تتوقع فائضاً في الميزانية الاتحادية بالنصف الثاني

المصدر: دبي - سيد صالح

أشادت «إيكونومست» بقدرة الحكومة الاتحادية في الإمارات على تحقيق فائض في ميزانيتها عن النصف الأول رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي واجهتها دول العالم بسبب تفشي «كوفيد 19».

وأصدرت وحدة «إيكونومست انتيليجانس» التابعة للصحيفة أمس تقريراً عن الميزانية الاتحادية للإمارات عن النصف الأول حيث حققت الإمارات فائضاً قياسياً في الميزانية الاتحادية بـ 9.8 مليارات درهم نتيجة تحقيق إيرادات 34.7 مليار درهم .

وارتفع فائض الميزانية الاتحادية عن النصف الأول كثيراً بالمقارنة بالفائض المتحقق نهاية مارس الماضي بحسب تقرير وزارة المالية والذي بلغ 1.8 مليار درهم.

وذكرت «إيكونومست انتيليجانس» أن الميزانية الاتحادية والتي تستأثر بـ 15% من إجمالي الإنفاق الحكومي في الدولة فيما تحصل حكومات الإمارات السبع على النسبة المتبقية، تحقق فائضاً في المعتاد إلا أن تحقيق الفائض في ظل الظروف الراهنة الناجمة عن «كوفيد 19» يعد نجاحاً لافتاً.

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