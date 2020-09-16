أبوظبي تستعد لافتتاح أول مكتب للاستثمار في تل أبيب

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي استعداد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل، وذلك في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل".

ويعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية.

ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا.

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