مصرف أبوظبي الإسلامي يوقع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي وذلك في إطار بحث سبل التعاون بين المصرفين في دولة الامارات وإسرائيل ودول أخرى.

وقال المصرف في بيان له اليوم الأربعاء، إن المذكرة ستتيح فرصاً جديدة للعملاء وستدعم احتياجاتهم المصرفية سواء من الأفراد الذين يسافرون إلى إسرائيل أو الشركات التي تتطلع إلى الاستفادة من الوصول إلى أسواق جديدة.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل خميس بوهارون، نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي وحنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي.

وتتماشى هذه الاتفاقية مع بدء العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة الامارات وإسرائيل ضمن معاهدة الاتفاق الإبراهيمي

وقال نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، خميس بوهارون: "نحن فخورون بتوقيع مذكرة التفاهم هذه مع بنك لئومي، أحد أكبر المجموعات المصرفية في إسرائيل. هذه الشراكة التاريخية، والتي تتماشى مع الهدف المشترك لكلا البلدين لإقامة علاقات اقتصادية وتجارية قوية، ستدعم عملاء الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في احتياجاتهم المصرفية عند السفر أو فتح الأعمال التجارية في إسرائيل".

من جانبه قال حنان فرايدمن، الرئيس التنفيذي لبنك لئومي: "يسعدنا التعاون مع شريك موثوق مثل مصرف أبوظبي الإسلامي، أحد المصارف الإسلامية الرائدة في المنطقة. ستساهم هذه الاتفاقية بتعزيز أواصر العلاقات الثنائية بين الدولتين حيث تعتبر حجر أساس لتعزيز أواصر التعاون واستكشاف فرص جديدة للنمو، ومن شأنها أن تساعد عملائنا للاستفادة من خدمات ومنتجات مصرفية في الدولتين.

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