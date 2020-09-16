بنكا "الإمارات دبي الوطني" و"هبوعليم" الإسرائيلي يوقعان مذكرة تفاهم‎

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، و"بنك لئومي، أحد البنوك في إسرائيل، مذكرة تفاهم.

حضر مراسم التوقيع كلا من هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، وشاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، والدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة "بنك لئومي"، وحنان فريدمان، الرئيس التنفيذي في بنك لئومي، وعدد من المسؤولين.

وتُعد هذه ثاني اتفاقية يوقعها بنك الإمارات دبي الوطني مع بنك إسرائيلي في أعقاب بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل التي يستحوذ بنك لئومي حالياً على حصة تقدر بنحو 30% تقريباً من نظامها المصرفي.

وفي هذا السياق، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "مع توقيع هذه الاتفاقية مع بنك بحجم وثقل لئومي، نتطلع لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، حيث تمهّد هذه الاتفاقية لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة".

من جهته، قال الدكتور سامر حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة "بنك لئومي": "نهنئ الحكومة الإسرائيلية على إنجازها المتميز بتوطيد علاقاتنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء التوقيت المثالي للبدء بالخطوات العملية وفتح القنوات الاقتصادية التي ستضمن تحقيق إمكانات التعاون الكبيرة بين البلدين. ويسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني، والتي من شأنها إرساء الأسس التي سيقوم عليها التعاون المستقبلي واسع النطاق بين قطاعات الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل".

ويُعدُّ بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، ويشغل امتيازات تجارية كبيرة في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية ومصر والهند وتركيا وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين، ولديه مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا

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