إطلاق مشروع "آفاق دبي" لدعم الخطط المستقبلية في مجال التنقل الجوي

المصدر: وام

أطلقت هيئة دبي للطيران المدني وبلدية دبي مشروع آفاق دبي في إطار خطة دبي الحضرية 2040 وذلك خلال لقاء افتراضيا حضره سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران ومحمد عبدالله أهلي مدير عام الهيئة وداوود الهاجري مدير عام البلدية وعدد من المديرين التنفيذيين لدى الجهتين.

واستعرضت المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي نظام المشروع وإمكانياته الواسعة والذي يهدف إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي لخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع الهام من خلال إعداد المخطط الرئيسي Master Plan للبنية التحتية لنظام القبة الجوية لسماء دبي والذي يتضمن تحديد مواقع المسارات ومرافق المناولة الأرضية والجوية والمطارات ومحطات الشحن وغيرها بناء على دراسة الاحتياجات السكانية والاقتصادية والمعايير التخطيطية الأخرى والتكامل بين المخططات الرئيسية الأرضية والجوية والتوافق بين الاشتراطات التخطيطية لكل نوع من التخطيط.

كما تم استعراض الإمكانيات التقنية لدى مركز نظم المعلومات الجغرافية في بلدية دبي لإعداد التطبيقات الإلكترونية الجيومكانية الداعمة لعمليات التخطيط الجوي ثلاثي الأبعاد وربطها مع نظام "دبي هنا".

ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم شكره لفريق العمل القائم على مشروع آفاق دبي.. داعيا إلى مزيد من العمل المستمر والتعاون ما بين الهيئة والبلدية في سبيل تحقيق الرؤى الاستراتيجية لحكومة دبي وترسيخ مكانة دبي الدولية في قطاع الطيران المدني.

من جهته أعرب داوود الهاجري عن أمله في أن يحقق مشروع آفاق دبي الفوائد المرجوة منه إضافة إلى لدوره في المساهمة بحفظ أمن وسلامة الملاحة الجوّية في الإمارة و ودعم دور الهيئة بتنظيم عمليات تشغيل الطائرات بدون طيّار وتحقيق الاستخدام الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وجعل دبي مركزا للابتكار في مجال النقل الجوّي وخلق بيئة محفزة على الاستثمار في هذا القطاع الهام وأن تكون باكورة للمزيد من التعاون والتنسيق فيما يخدم جميع الجهات الحكومية.

وأضاف أن هذا المشروع جاء انطلاقا من حرص بلدية دبي وهيئة دبي للطيران المدني على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما وحيث أن أهمية هذا التعاون تكمن في دعم بلدية دبي لدور الجهات الحكومية في تطبيق أحكام القانون رقم /4/ لسنة 2020 بشأن تنظيم الطائرات بدون طيار في دبي حيث تتوفر لدى البلدية قاعدة بيانات هامة تتضمن معلومات متكاملة للأراضي واستعمالاتها الحالية والمستقبلية وارتفاعات المباني القائمة والمخططة بالإضافة إلى بيانات البنية التحتية والمصورات الجوية تساعد في اختيار أفضل المسارات وفي تخصيص مواقع المهابط الجوية بالتنسيق مع الجهات المعنية وضمان المواءمة بين متطلبات هيئة دبي للطيران المدني وبين خطة دبي الحضرية 2040 وبما يضمن التكامل بينهما نحو تحقيق أهداف وتطلعات التنمية العمرانية المستقبلية بإمارة دبي وإعداد التشريعات التخطيطية و البنائية التي تخدم تطبيق القانون.

من جانبه ثمن سعادة محمد عبدالله أهلي جهود البلدية وإسهاماتها المتميزة في خدمة رؤية إمارة دبي .. معبرا عن ثقته بأن هذا المشروع سيرسم مستقبلا مشرقا ويضيف المزيد من التميز والإنجاز لجعل دبي من بين المدن السباقة عالميا في استشراف وصنع المستقبل في مجال التنقل الجوي داخل المدن وأن هذا التعاون المشترك سيخلق صورة إيجابية ستساهم في جعل دبي مركزا للابتكار في مجال النقل الجوي.

وأضاف سعادته : " إننا في هيئة دبي للطيران المدني نعمل جنبا الى جنب مع كافة الجهات الحكومية لجعل دبي منارة يحتذى بها في كافة المجالات ورسالتنا في ذلك تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة في قطاع الطيران المدني ودعم البيئة الاستثمارية الجاذبة لصناعة الطيران في الإمارة تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بجعل دبي مطارا للعالم".

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز