إطلاق المرحلة الثانية من منصة "سداد أبوظبي"

المصدر: وام

أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سداد أبوظبي"، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي وذلك في إطار عملية التطوير المستمرة للحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية في الإمارة.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة "سداد أبوظبي" تمكين كافة شرائح المجتمع من استخدام خاصية "payit"، وهو أول تطبيق محفظة رقمية متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال الخدمات والمعاملات الحكومية عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

وسيسمح تطبيق "payit"، الذي تم تطويره بالشراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" وبنك أبوظبي الأول، لجميع شرائح المجتمع ممن لديهم هوية إماراتية سارية، بغض النظر عن الجهة التي يتعاملون معها، من إجراء مدفوعات رقمية سهلة ومبسطة لأي خدمات حكومية من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة إرسال وتحويل الأموال.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من "سداد أبوظبي" تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وقال سعادة المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية: "تعد المرحلة الثانية من سداد أبوظبي خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية، وإنجازاً مهماً يساعدنا على بلوغ هدفنا الرئيسي وهو ضمان إتمام جميع الخدمات والمعاملات الحكومية رقميًا بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية وتوفير الممكنات الرقمية المناسبة كمنصة "سداد أبوظبي" التي تم تصميمها لتوفر طرقاً سلسة وآمنة وموحدة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع الخدمات الحكومية عبر قنواتها المختلفة".

ومن جانبه قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تعزيزاً لدور قيادتنا الحكيمة في تطوير أحدث تقنيات العمل الحكومي داخل الدولة وفي إمارة أبوظبي، فقد قام بنك أبوظبي الأول بالشراكة مع حكومة أبوظبي ببناء وتشغيل أنظمة دفع رقمية مبتكرة لتوحيد طرق الدفع بين جميع الهيئات والجهات الحكومية داخل الإمارة وتوحيد البرامج وأساليب الدفع لاستكمال التحول الرقمي داخل العمل الحكومي".

وأضاف "يحرص بنك أبوظبي الأول على تقديم المحفظة الرقمية Payit من خلال المنصة الموحدة لحكومة أبوظبي «سداد أبوظبي» التي تم بناؤها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية ..كما يتطلع البنك من خلال المنصة إلى المساهمة في تعزيز الخدمات الرقمية بالإمارة وتوحيد تجربة المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً كبيراً على أتمتة الخدمات في العمليات المالية وانتشار البطاقات الافتراضية والمحافظ الرقمية كوسائل دفع تغني عن النقد.

ومنذ إطلاق "سداد أبوظبي"، تمكن المستخدمون من الاستفادة من العديد من خيارات الدفع الآمنة، والمدفوعات لمرة واحدة للخدمات متعددة الأطراف وتوحيد تجارب المتعاملين عند تعاملهم مع جميع القنوات الحكومية ..وكجزء من المرحلة الثانية، يمكن للمستخدمين الآن التسجيل باستخدام نظام التحقق بالرمز الموحد لتوفير المزيد من الأمان عند إجراء المعاملات المالية.

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