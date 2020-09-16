اقتصادية دبي تخالف 12 منشأة لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

واصلت فرق التفتيش الميداني التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، جولاتها الرقابية الميدانية في مختلف أنحاء الإمارة، ضمن جهودها المستمرة لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقد تم أمس مخالفة 12 منشأة، توزعت ما بين متاجر تجزئة في عدد من مراكز التسوق، ومحال خياطة وتطريز، إلى جانب عدد من صالات كمال الأجسام، والتي تمت زيارتها بالتعاون مه مجلس دبي الرياضي، في مناطق وادي الصفا السابعة، والحبية الثانية، والراشدية.

وشملت التجاوزات المرتكبة من قبل المنشآت المخالفة على عدم لبس الكمامات من قبل الموظفين، بالإضافة إلى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراعاة تطبيق التباعد الجسدي.

من جهة أخرى وجهت فرق التفتيش التابعة لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، تنبيهاً لـ 5 منشآت أخرى بسبب عدم وضع ملصقات التباعد الجسدي بالشكل المطلوب، فيما بلغ عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 767 محلاً.

وتشدد اقتصادية دبي على ضرورة مساهمة فئات وشرائح المجتمع في الحفاظ على المكتسبات التي حققتها إمارة دبي خلال المرحلة الراهنة، رغم التحديات الكبيرة والعالمية بسبب الجائحة الصحية.

وقالت إن الفضل في ذلك يعود إلى توجيهات القيادة الرشيدة، التي أسهمت في تحقيق إمارة دبي للعودة التدريجية وصولاً إلى ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي وآمن. مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

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