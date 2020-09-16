اقتصادية دبي: 7112 شركة عاملة في منطقة البرشاء

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة البرشاء حتى اليوم وصل إلى 7112 شركة.

وامتازت هذه الرخص بتنوعها على حسب النشاط حيث جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية (3602) وبلغت حصتها (50.6%)، ثم المهنية (3341) وبلغت حصتها (47%)، وتوزعت باقي النسب على الأنشطة السياحية والصناعية.

ويوضح التقرير حجم النشاط التجاري في البرشاء لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوفرة في تلك المنطقة.

وفيما يتعلق بالشكل القانوني للرخص الفاعلة في منطقة البرشاء، تأتي رخص المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة أولاً بنسبة 46.3%، تليها المؤسسات الفردية بنسبة 28.6%، ثم أعمال مدنية بنسبة 18.5%.

وتضم الأشكال القانونية أيضاً شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة خليجية، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/ مؤسسة مقرها منطقة حرة، تضامنية، مساهمة عامة، وتوصية بسيطة.

ووصلت نسبة رجال الأعمال في الشركات العاملة بمنطقة البرشاء إلى 95.3%، تليها سيدات الأعمال بنسبة 2.5%، والشركات بنسبة 2.1%.

وتضم أبرز مجموعات الأنشطة للرخص في منطقة البرشاء كل من: المقاولات وما يتعلق بها؛ تجارة عامة؛ مجموعة الملابس الجاهزة؛ المطاعم والمقاهي؛ أنشطة تجارية أخرى؛ صيانة المباني والحراس والتنظيف؛ خدمات التنظيف؛ مجموعة الإلكترونيات؛ العقارات؛ وتقنية المعلومات.

وتنقسم منطقة البرشاء في دبي إلى البرشاء 1، والبرشاء 2 والبرشاء 3، بالإضافة إلى منطقة البرشاء جنوب. وتقع معظم المباني السكنية والمتاجر والمطاعم في البرشاء 1، بينما تنتشر غالبية الفلل في بقية المجمعات.

ونمت منطقة البرشاء بشكل ملحوظ لتصبح واحدة من أكثر المناطق طلباً نظراً لموقعها المناسب بالقرب من العديد من المدارس وأهم المرافق من متاجر تسويقية وأفخم المطاعم والمستشفيات والمراكز الترفيهية، الأمر الذي جعلها خياراً رائعاً للعائلات، كما تتميز بحيويتها وبنشاط حركتها التجارية.

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لتسخير كافة الجهود والإمكانيات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

ويحرص قطاع التسجيل والترخيص التجاري على مواكبة كل ما هو جديد لتطوير وتوفير خدمات ومبادرات ذات قيمة مضافة للمتعاملين ضمن معايير عالية الجودة للوصول إلى الهدف الأساسي وهو تربع إمارة دبي صدارة المدن الذكية على المستوى العالمي.

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