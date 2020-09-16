عمّار النعيمي يُهدي «فرسان الميدان» باقتصادية عجمان شعار «برج المربعة»

المصدر: (عجمان - البيان)

تَقلّد 27 مفتّشاً ومفتّشة من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، أمس، شعار «برج المربعة» المُهدى من سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تثميناً لجهودهم في الميدان، والذي كان له الأثر البالغ في الحد من تفشّي فيروس كورونا المستجد وحماية المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية المترتّبة عليه.

وقال سموه في كلمة مكتوبة وجهها للمفتشين: «إخواني وأخواتي أبطال خط دفاعنا الأول، التحية لكم وأنتم تعملون بصمت في كل المواقع وبمختلف التخصصات، شكراً لكل ما تقومون به من أجل الوطن والمواطن والمقيم والزائر، شكراً لأنكم آثرتم صحتنا على أنفسكم، وتركتم أهلكم من أجل أن نبقى بصحة وعافية، مثلما ظل برج المربعة على كورنيش عجمان الحارس الأول لإمارة عجمان لأكثر من 80 عاماً، سيحفظ التاريخ لكم على مر الحقب وتعاقب الأزمان أنكم خط دفاعنا الأول، ورمز التضحية والصمود والفداء».

وبهذه المناسبة أعرب عبد الله الحمراني، المدير العام بالإنابة، عن تلقِّي فرسان الميدان الشعار بوافر السعادة والامتنان لسموه على اللفتة الكريمة، والتي تمثّل حافزاً كبيراً لجميع العاملين، وعلى وقع الكلمات المعبّرة في نفوس المفتّشين، وأكد المواصلة في بذل قصارى الجهد في مسيرة العمل بإخلاص وتفان.

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