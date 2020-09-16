«اتصالات»تتيح خدمات شبكة الجيل الخامس الثابتة للمرة الأولى

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «اتصالات» أمس بدء توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لمشتركيها بالإمارات من خلال شبكة الجيل الخامس الثابتة، مما يتيح للمشتركين مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K، والاستمتاع بالألعاب السحابية بزمن استجابة منخفض تماشياً مع المتطلبات المتزايدة على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز في المرحلة الراهنة.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك بـ«اتصالات»: تفخر اتصالات بتوفير خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت للجيل الخامس والتي تُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها الشركة في مضمار شبكة الجيل الخامس، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتزويد مشتركينا في الإمارات بأحدث التقنيات وتعزيز البنية التحتية في القطاع.

ويمهد هذا الإعلان الهام الطريق نحو المزيد من الاستخدامات المرتكزة على تقنية الجيل الخامس والمبنية على التقنيات والحلول المستقبلية، وهي خطوة أولى في الطريق نحو الخدمات المتطورة المدعمة بتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت، والتي ستوفر الفرص والتجارب المليئة بالابتكار للأفراد وقطاع الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتوفر «اتصالات» الأجهزة الداعمة لتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت للجيل الخامس والتي يتم تركيبها لدى المشتركين وربطها لاسلكياً مع أبراج شبكة الجيل الخامس، على أن يتم توصيلها مع جهاز الراوتر المنزلي للحصول على الإنترنت بنفس طريقة راوتر الألياف الضوئية.

وكانت «اتصالات» السبّاقة إقليمياً في تبني تقنية الجيل الخامس، وهي أول من أطلق شبكة الجيل الخامس تجارياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مايو 2018. كما أصبح بعدها إكسبو دبي شريكاً أول رسمياً، ليصبح بذلك أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وفي مايو 2019، كانت «اتصالات» الأولى بالمنطقة في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، إضافة إلى تغطية العديد من المعالم البارزة في الإمارات بشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى في المنطقة.

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