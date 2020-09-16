%3.8 نمواً متوقعاً لقطاع البناء بالإمارات 2021

المصدر: دبي - البيان

أصدرت شركة لاين سايت للاستشارات الإنشائية، نتائج أحدث دراساتها في قطاع البناء على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والتي تناولت فيها تأثير جائحة «كوفيد19» على هذا القطاع.

وكجزء من أعمال مركز المعرفة الخاص بالشركة، سلطت النتائج الضوء على التقلبات الاقتصادية المستمرة في ظل الأوضاع الراهنة، كما توقعت أن يستعيد قطاع البناء في جميع أنحاء المنطقة عافيته مجدداً، مدفوعاً بمجموعة من حزم التحفيز الحكومية.

في ضوء ذلك، من المنتظر أن يشهد هذا القطاع نمواً متواضعاً عام 2021، لاسيما مع وجود بعض المؤشرات الإيجابية التي بدأت تظهر بالفعل في قطاع البناء في عدد من دول المنطقة.

وقال كيران ماكورماك، المدير الإقليمي لشركة «لاين سايت» في منطقة الشرق الأوسط: «وفقاً للبيانات الصادرة عن شركة جلوبال داتا، فقد سجل قطاع البناء في الإمارات نمواً بنسبة 3.3 % عام 2019، وكان من المتوقع أن يصل إلى 4.3 % عام 2020 مدفوعاً بمجموعة من المبادرات الحكومية والمشاريع الرئيسية، إلا أن جائحة «كوفيد 19» كان لها تأثير في هذا الصدد.

لذا، من المتوقع أن يكون النمو بحدود 1.9 % هذا العام، على أن يرتفع إلى 3.8 % عام 2021. وهذا النمو في مرده إلى استمرار أعمال البناء في المواقع خلال ظهور الجائحة، وإن كان قد ترافق مع انخفاض في نسب الأعمال المنجزة، نتيجة الالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. لذلك، يعد الانكماش المتوقع معتدلاً نسبياً، مع توقعات بتحقيق نمو أكبر العام المقبل».

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