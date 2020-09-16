مذكرة تعاون بين غرفة عجمان و«ايلغروسير»

المصدر: (عجمان - البيان)

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع «ايلغروسير» بهدف التعاون المشترك لخدمة رواد وأصحاب المشاريع ودعمهم في مجال التجارة الإلكترونية لضمان نمو الأعمال وتطورها والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.

و«ايلغروسير» منصة إلكترونية تعمل كهمزة وصل بين المتاجر ومؤسسات قطاع التجزئة من جانب وأفراد المجتمع من جانب آخر لتقدم خدمات توصيل البقالة بشكل سريع وآمن.

وقع مذكرة التعاون بمقر غرفة عجمان ناصر الظفري ـ المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ورائد حافظ ـ الرئيس التنفيذي لايلغروسير. ونصت المذكرة على تعاون الطرفين لمساعدة المؤسسات على إنشاء وتوسيع التجارة الإلكترونية، مع تقديم مزايا خاصة لأعضاء غرفة عجمان والتي تشمل خصماً على الرسوم التجارية مع فترة تجريبية مجانية لمدة 3 أشهر.

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