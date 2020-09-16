«دناتا» توسّع عملياتها للتموين في مطار دبلن

المصدر: دبي - البيان

باشرت دناتا، التي تعد إحدى كبريات شركات الخدمات الجوية في العالم، عملياتها في مرفق التموين الجديد في دبلن.

وسوف يضاعف المرفق الحديث في العاصمة الأيرلندية الطاقة الإنتاجية للشركة 4 مرات لتصل إلى 40 ألف وجبة يومياً لعملائها من شركات الطيران. ويخدم مرفق دناتا للتموين القائم حالياً في دبلن ستّ ناقلات جوية.

وتبلغ مساحة مرفق دناتا الجديد 6300 متر مربع ويقع في مجمع مطار دبلن بالقرب من المرفق الحالي، وقد تم تجهيزه بأحدث التقنيات بحيث تصل طاقته الإنتاجية إلى 30 ألف وجبة يومياً.

وجاء مشروع التوسيع عقب اتفاقية مع الناقلة الوطنية الأيرلندية «إير لينغس»، حيث باتت دناتا توفر لرحلاتها خدمات التموين في 4 مطارات هي: دبلن وشانون وكورك وبلفاست. وتتعاون دناتا مع «إير لينغس» وشركائها الآخرين لتلبية الطلب المتغير باستمرار.

جودة إنتاجية

وقال روبن بادجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: «يسرنا الإعلان عن إطلاق عملياتنا في مركز التموين الجديد الذي يعد مرفق الإنتاج الـ65 ضمن شبكتنا العالمية. وعلى الرغم من تحديات كوفيد-19، إلا أن فريق عملنا وشركاءنا نجحوا في إنجاز مشروع ذي جودة إنتاجية عالية وضمن التكلفة المحددة.

وكانت دناتا قد دخلت سوق التموين في إيرلندا عقب تملكها كامل أسهم مجموعة ألفا فلايت Alpha Flight Group في عام 2010، وشملت الصفقة مرفقاً في كورك. ووسعت الشركة عملياتها في يناير 2018 حيث افتتحت مرفق تموين جديداً في دبلن. وتخدم دناتا ست ناقلات جوية في هذين المرفقين.

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