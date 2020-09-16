طائرة الإمارات العملاقة A380 إلى موسكو مجدداً لتلبية الطلب القوي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تعيد طائرتها A380 لخدمة رحلاتها إلى مطار موسكو دوموديدوفو لتوفير خيارات سفر أوسع لعملائها.

وكانت الناقلة قد استأنفت خدمة العاصمة الروسية في الأسبوع الماضي، لكن الطلب القوي دفعها إلى اتخاذ قرار تشغيل الطائرة العملاقة على هذا الخط اعتباراً من 18 الجاري.

وتشغل طيران الإمارات حالياً طائرات الإيرباص A380 إلى 5 مدن هي: القاهرة وباريس ولندن هيثرو وجوانزو وتورنتو.

ولا تزال تجربة طائرة الإمارات A380 تلقى إقبالاً كبيراً من قبل المسافرين بفضل مقصوراتها الفسيحة والمريحة. وسوف تواصل طيران الإمارات إعادة هذه الطائرة الشهيرة إلى الخدمة وفقاً لتطورات الطلب والموافقات التشغيلية.

وتعمل رحلات طيران الإمارات إلى موسكو يومي الجمعة والسبت. ففي أيام الجمعة، تغادر الرحلة «إي كيه 133» مطار دبي الدولي 10:10 وتصل إلى موسكو 2:25 بعد الظهر.

وتقلع رحلة العودة «إي كيه 134» من مطار موسكو دوموديدوفو في الساعة 5:35 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلاً. وفي أيام السبت، تغادر الرحلة «إي كيه 131» دبي 4:15 عصراً وتصل إلى موسكو 8:30 مساءً وتغادر رحلة العودة «إي كيه 132» موسكو 11:20 ليلاً وتهبط في مطار دبي الدولي 5:30 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو).

والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. ويتوفر أمام المسافرين مع طيران الإمارات إلى موسكو إمكانية مواصلة رحلاتهم مع الناقلة الروسية الشريكة في الرمز «S7 إيرلاينز» إلى عدد كبير من الوجهات الإقليمية.

85 محطة

وتغطي طيران الإمارات حالياً 85 محطة، وتوفر أمام عملائها إمكانية السفر براحة وأمان إلى دبي وعبرها بين الأمريكيتين وأوروبا ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا. وتواصل الناقلة استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، حيث تعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب وتلبية الطلب على السفر، مع وضع صحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها.

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