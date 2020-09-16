«دو» تبيع حصتها في «خزنة داتا» بـ 800 مليون

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» عن إتمام بيع حصتها المملوكة بشكل غير مباشر في شركة خزنة داتا سنتر ليمتد بقيمة 800 مليون درهم.

وأوضحت الشركة في إفصاح نشرته على الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي أن «آي آي تي سي إنفستمنت هولدينجز ليمتد» - شركتها التابعة والمالك المباشر للحصة المباعة - قامت بالتوقيع على اتفاقية بيع وشراء حصص مع شركة التكنولوجيا القابضة.

وأكدت الشركة أن إبرام الصفقة يظل مشروطاً باستكمال الإجراءات المتعارف عليها في الصفقات المشابهة مشيرة إلى أن الصفقة تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بمتابعة تطوير مراكز البيانات من خلال الملكية الكاملة أو الشركات التجارية حيث سيتيح ذلك لها تسريع نموها في هذا القطاع. وتساهم الصفقة في تدفق نقدي بقيمة 800 مليون درهم وصافي أرباح بنحو 521 مليون درهم، ما ينعكس إيجابياً على بياناتها المالية في الربع الثالث إذا تم استكمال الصفقة قبل تاريخ 30 سبتمبر 2020.

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