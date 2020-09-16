«دبي للسياحة» تستعد لعودة المؤتمرات والمعارض

المصدر: دبي – البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي«دبي للسياحة» عن تأسيس لجنة شركاء فعاليات الأعمال Business Events Stakeholders Committee وذلك في الوقت الذي تستعد فيه المدينة لاستعادة زخمها مع استئنافها لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض، وهو ما يؤكد التزامها بالمشاركة والتواصل الدائم مع ممثلي هذا القطاع لتعزيز المكانة التي تتمتع بها دبي كوجهة رائدة للمعرفة.

واستعرض هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة» خلال ترؤسه الاجتماع الأول للجنة أول من أمس والذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي أحدث التطورات ضمن مرحلة إعادة فتح الأنشطة السياحية في ظل التداعيات العالمية لجائحة «كوفيد 19»، وكذلك مناقشة التحديات وإيجاد الحلول لها، وأيضا الفرص المتاحة لاستعادة القطاع لزخمه في الفترة المقبلة.

وتضم اللجنة الشركاء الرئيسيين في القطاع، والتي من المقرر أن تعقد اجتماعاتها بشكل منتظم على مدار العام، لتكون بمثابة منصة للحوار بما يضمن تعزيز مكانة دبي كمدينة مضيفة لفعاليات الأعمال الدولية ومركز رائد للمعرفة على مستوى العالم.

وقد شهدت الجلسة الافتتاحية للجنة مشاركة كبار المدراء والمسؤولين لشركات الطيران، وأماكن استضافة الفعاليات، والفنادق، وشركات إدارة الوجهات ومنظمي المؤتمرات وأيضاً ممثلين عن طيران الإمارات، ومركز دبي التجاري العالمي، وفنادق ومنتجعات جميرا، وألفا للوجهات السياحية، وإم سي آي الشرق الأوسط، وإكسبو 2020 دبي.

وساهمت الجهود والإرشادات الواضحة التي قدمتها «دبي للسياحة»، إلى جانب التنسيق بين القطاعين العام والخاص في إعادة فتح هذا القطاع مجدداً مع استئناف فعاليات الأعمال المحلية أمس فيما ستعود فعاليات الأعمال الدولية من أول أكتوبر، حيث من المقرر أن تستضيف دبي عدداً من الفعاليات تضم، معرض المطارات (26 ـ 28 أكتوبر)، والاجتماع السنوي لطب الأشعة (1 ـ 3 نوفمبر)، وقمة سيتي سكيب العقارية 2020 (16 ـ 17 نوفمبر).

رؤية واضحة

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لـ «دبي للسياحة»: «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي تمكنت المدينة من إعادة فتح القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وذلك ضمن إطار الدعم الذي قدمته القيادة الرشيدة طوال فترة الجائحة والإجراءات الوقائية التي تم اتباعها للتقليل قدر الإمكان من الآثار السلبية.

وقد حرصنا على العمل مع شركائنا في القطاع لضمان إيجاد رؤية واضحة وإطار عمل محدد لاستئناف فعاليات الأعمال الدولية، وفي ذات الوقت وضع صحة وسلامة جميع المشاركين على رأس أولوياتنا». وأوضح: «يأتي تشكيل هذه اللجنة للتأكيد على منهجنا الواضح في العمل المشترك مع شركائنا للإرتقاء بكافة المجالات المتعلقة بقطاع السياحة وأيضاً تعزز هذه الخطوة التزامنا بتقديم كافة أشكال الدعم لهم حتى نتمكن وبجهود الجميع أن نتجاوز هذه الأزمة.

كما أننا ندرك تماماً أهمية قطاع فعاليات الأعمال الذي يلعب دوراً حيوياً في دفع عجلة التنمية ونمو المعرفة في دبي، ولاشك أنه وفي ظل المكانة المتميزة لدبي كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض والاجتماعات في المنطقة، فإن استئناف نشاط مرة أخرى سيكون له تأثير واضح على المنطقة».

الصحة والسلامة

ويحرص منظمو الفعاليات وكذلك مسؤولو الأماكن التي تستضيف الأحداث والمؤتمرات والاجتماعات مع استئناف نشاط هذا القطاع خلال شهر سبتمبر الجاري على إعطاء الأولوية لصحة وسلامة جميع الأطراف المعنية، وفي ذات الوقت تقديم التسهيلات التي تساهم في عقد الاجتماعات وإتاحة الفرصة لإثراء النقاشات والحوارات وإيجاد الحلول للتحديات والقضايا التي تواجه كل قطاع وهو ما يبحث عنه المشاركون.

وتأتي هذه الإجراءات استكمالا للجهود والتدابير الوقائية التي تقوم بها الحكومة وباقي الجهات لتشمل مختلف نقاط الاتصال مع الجمهور والزوار في أنحاء المدينة، بما في ذلك المطارات والفنادق والمعالم السياحية والمطاعم.

وقال أجاي بوجواني، المدير العام لمجموعة ام سي اي - الشرق الأوسط: مع استمرار الاقتصاد في الانفتاح، مما يسمح لقطاع المؤتمرات والفعاليات الحية باستئناف الأنشطة والبدء في تنظيم الفعاليات مرة أخرى، فإنه من الضروري أن يتم ذلك بأفضل طريقة ممكنة مع وجود لوائح الصحة والسلامة والحرص على الالتزام بها من قبل أصحاب القرار والعاملين في هذا القطاع.

وأضاف: «إن المبادرة المتمثلة في توحيد الجهود والتعاون بين جميع المهتمين في هذا القطاع من خلال فعاليات دبي للأعمال تحدث في الوقت المناسب ومثالية لضمان توافق جميع اللاعبين الرئيسيين والعمل معًا لبناء الثقة في إمكانية إدارة الفعاليات بطريقة سلسة مع خلق أفضل تجربة ممكنة.

رسالة مهمة

وقال سمير حمادة، مدير عام ألفا للوجهات السياحية:»أود أن أشكر (فعاليات دبي للأعمال) على إطلاق المبادرة، وحرصها على جمع المعنيين بهذا القطاع للعمل سوياً كفريق عمل واحد للترويج لدبي كوجهة آمنة وأيضا مستعدة للترحيب بالضيوف واستضافة الاجتماعات وفعاليات الأعمال. وقالت ليندا لويس، نائب المدير للمبيعات العالمية في الشرق الأوسط وآسيا المحيط الهادئ في مجموعة جميرا:»نفخر بالمشاركة في أول اجتماع تعقده (لجنة شركاء فعاليات الأعمال).

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