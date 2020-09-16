دبي تستقطب ملياري درهم تدفقات أجنبية في الشركات الناشئة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

نجحت دبي في جذب استثمارات تتجاوز ملياريْ درهم في الشركات الناشئة التي تتخذ من الإمارة مقراً لها رغم تحديات «كورونا»، لترسخ دبي مكانتها بالصدارة إقليمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بالعقد الأخير.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، ورئيس الجمعية العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (وايبا)، إن المؤسسة تعمل مع المستثمرين في العالم لاستقطاب استثمارات نوعية والحفاظ على نمو التدفقات المباشرة وغير المباشرة للحفاظ على المكتسبات التي حققتها خلال السنوات الماضية، أبرزها تصدرها مدن المنطقة في جذب الاستثمار المباشر من 2010 – 2019.

وأوضح أن الدائرة وضعت خطة لعقد أكثر من 34 ندوة افتراضية حتى نهاية العام الجاري في 14 دولة.

وأضاف القرقاوي أن كفاءة الخدمات التي تقدمها حكومة دبي والمناطق الحرة، ظهرت بشكل واضح خلال الجائحة من حيث تسهيل ترخيص وإقامة المشاريع الجديدة.

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