سعود المعلا يُعيد تشكيل مجلس إدارة غرفة أم القيوين

المصدر: (أم القيوين - وام)

أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين.

ونص المرسوم رقم 4 لسنة 2020 على أنه، بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2007 بشأن إنشاء غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، يعاد تشكيل مجلس إدارة الغرفة برئاسة خلفان أحمد مسفر، وعضوية كل من يوسف خلفان بن طحنون، وعائشة راشد سلطان ليتيم وعبدالله حميد بن حامد وعلي إبراهيم بوهارون ومريم خليفة بن خلف وعمار راشد سيف بن بدر العليلي وأحمد عبيد إبراهيم وعبدالله سيف الحساوي، حيث يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

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