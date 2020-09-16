أبوظبي: إجراءات بحق المسابح المخالفة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عدم التزام عدد من المنشآت الفندقية في الإمارة بالاشتراطات والمعايير الواجب الالتزام بها مع إعادة تشغيل المسابح.

وأضافت في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه أن عدم الالتزام يعد مخالفاً للقوانين، ما قد يعرض صحة النزلاء ومن حولهم للخطر حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية جزائية ضد المنشآت المخالفة وفق للتشريعات.

وأكدت الدائرة ضرورة التزام المنشآت الفندقية في الإمارة بجميع التوجيهات ومعايير الصحة والسلامة المنصوص عليها في الدليل الإرشادي الخاص بإعادة تشغيل المسابح موضحةً أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.ووجهت الدائرة المنشآت الفندقية في الإمارة بإعادة تشغيل المسابح اعتباراً من منتصف يوليو الماضي بما يتماشى مع توجيهات الجهات المعنية فيما يتعلق بالتدابير الوقائية الخاصة بفيروس كورونا شريطة الالتزام بجميع بـ 35 توجيهاً.

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