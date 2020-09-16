«ماجد الفطيم» تفتتح «فود سنترال» في «سيتي سنتر ديرة»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ماجد الفطيم»، «فود سنترال» الوجهة العصرية والمبتكرة للمأكولات وفنون الطهي، في «سيتي سنتر ديرة».

ويُعتبر «فود سنترال» جزءاً من مشروع تجديد وتطوير مركز التسوق الذي تبلغ قيمته 377 مليون درهم، من أجل إثراء تجربة التسوق لزوار المركز من خلال رحلة أكثر متعة وراحة.

ويتميز «فود سنترال» باحتوائه على خلية نحل حية لإنتاج العسل الطبيعي، وذلك في إطار سعي «فود سنترال» لتعريف عملائه بأصول الأطعمة التي يتناولونها ومصدر مكوناتها، كما يحتوي «فود سنترال» على جدار عشبي يحتوي على مجموعة من النباتات الورقية الطازجة، والتي تزيد من قدرة «فود سنترال» على تقديم المأكولات الطازجة، وتدعم جهود شركة «ماجد الفطيم» لتكون من أكثر الشركات المستدامة في العالم، عبر مختلف مبادراتها وأنشطتها الخاصة بالاستدامة للمساهمة في تحقيق بيئة صحية أقل تلوثاً.

وقال فؤاد منصور شرف، المدير العام لمراكز التسوق (الإمارات والبحرين وعمان)، لدى «ماجد الفطيم العقارية»: يُعيد «فود سنترال» تعريف مفاهيم الأطعمة والمشروبات التقليدية. لقد أطلقنا هذه الوجهة المبتكرة لنقدم للمتسوقين ورواد المطاعم مساحة مريحة لاستقبالهم وتناول الطعام، وكذلك لتزويدهم بتجربة مأكولات عالية الجودة.

وسيلعب «فود سنترال»، الذي يُعد مفهوماً جديداً وفريداً من نوعه في المنطقة، دوراً مميزاً في ترفيه الزوار وتثقيفهم، من خلال المساهمة في إنشاء تجمّع من المستأجرين الشغوفين بتقديم المأكولات، إلى جانب استضافة برنامج حافل بالأنشطة الخاصة بالمأكولات، والتي ستبهر وتمتع الزوار.

ويشكل «فود سنترال» جزءاً مهماً من مشروع تجديد وتطوير «سيتي سنتر ديرة»، الذي يؤكد التزام «ماجد الفطيم» بتحقيق تجارب رائعة للأصدقاء والعائلات والمجتمعات التي تعمل فيها، فيما توفر مساحة للعلامات التجارية المحلية لاستعراض منتجاتها الشهية. ويحتوي «فود سنترال» على العمل الفني «تيوب دبي» المصنوع على شكل شبكة تشبه شبكة الصيد.

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