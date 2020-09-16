«أنت مراقب متميز» باقتصادية رأس الخيمة

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ورشة على مدار يومين، بعنوان «أنت مراقب متميز»، لحرصها على رفع ثقافة التميز لدى موظفيها العاملين في الميدان، وهم العاملون في إدارة الرقابة والحماية التجارية الذين تتطلب مهامهم الوظيفية زيارة الأسواق بصورة يومية، وتتبع أحوال المنشآت التجارية ومدى التزامها بالقواعد والمعايير التي تضعها الدائرة لتنظيم السوق.

وتضمنت الورشة سلسلة من الأخلاقيات المهنية التي يجب أن يتحلى بها الموظفون الميدانيون الذين تمت تسميتهم بـ «خط الدفاع الأول» تكريماً لهم ولجهودهم التي يبذلونها في الظروف السائدة مع انتشار جائحة كورونا.

وذكرت المدربة عائشة المهري، أن المراقب الميداني يجب أن يستشعر أهمية مهنته التي تتطلب منه أن يكون يقظاً أثناء تجوله في المنشآت التجارية حتى لا يقع في عملية التضليل أو الغش من قبل بعض المنشآت التجارية، وعليه أن يحرص يومياً على نظافة هندامه ومظهره، ولبس الشارة الوظيفية، وغير ذلك.

وحثت المدربة كافة المراقبين على التفاعل والمشاركة في جوائز التميز الداخلية لإظهار تميزهم وجهودهم في مشاركاتهم العديدة في الحملات الميدانية والتوعوية، كما حثتهم على الحصول على الشهادات الأكاديمية وتطوير الذات.

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