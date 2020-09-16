«موانئ دبي» تدعم إطلاق أول نظام لتتبع الحاويات بأوروبا

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة الخدمات اللوجستية «بي آند أو فيري ماسترز»، إطلاق خدمة جديدة لعملائها تسمح لهم بـ «تتبع وتعقب» مسار الحاويات، لتصبح الشركة اللوجستية الأولى التي تقدم هذا النوع من التقنيات في أوروبا.

وتأتي الخدمة في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها شركتها الأم «موانئ دبي العالمية» لتسريع رقمنة سلسلة التوريد العالمية وزيادة قدرات وكفاءة المنصات اللوجستية الرقمية.

وتقوم التقنية المبتكرة بإرسال تحديثات منتظمة للعملاء تسمح لهم بمعرفة الوقت الفعلي والموقع المحدد لشحناتهم أثناء نقلها عبر البحر أو الطرق البرية أو السكك الحديدية. ومن المتوقع أن تسهم بشكل فعال في تحسين كفاءة النقل وخفض التكاليف وزيادة السرعة في تبادل البيانات.

رقمنة

وتم تصميم نظام «التتبع والتعقب» الجديد بغرض الإسراع برقمنة العمليات التجارية وتمكين العملاء من متابعة شحناتهم بصورة أفضل وأكثر فعالية. ويتم إطلاق هذه التقنية اعتباراً من الشهر الجاري، وتهدف الشركة إلى تطبيقها في أكثر من نصف أسطول الحاويات سعة 45 قدمًا والمكون من 4000 حاوية بنهاية هذا العام، مع تعميمها في كامل الأسطول بحلول عام 2021.

وقال ثورتين رانج، المدير التنفيذي لدى شركة «بي آند أو فيري ماسترز»: نبذل قصارى جهدنا لحل المشاكل اللوجستية المستعصية التي تواجه عملاءنا، ونتوقع أن تسهم تلك الخطوة الجديدة من رحلتنا نحو الرقمنة في تعزيز عملية تبادل المعلومات عبر أوروبا لتصبح أسرع وأكثر ذكاءً.

ونحن نؤكد لعملائنا التزامنا بمواصلة الاستثمار لتقديم منصات جديدة تساعد على تحسين مستوى التدفق التجاري وتوفير خدمات لوجستية متكاملة من جهة المنشأ وحتى وصولها إلى المقصد. وتم تقديم خدمة «التتبع والتعقب» بدعم من شركتنا الأم، «موانئ دبي العالمية»، والتي تسعى لقيادة عملية التحوّل في قطاع الشحن العالمي من خلال بناء شبكة مترابطة من الأنظمة الرقمية التي تتميز بأعلى المعايير العالمية.

رؤية

ويأتي ذلك في إطار رؤية «موانئ دبي العالمية» التي تهدف إلى قيادة رقمنة التجارة العالمية، وزيادة مستوى الكفاءة والتحكم والشفافية في عملية الشحن، وتقديم أساليب جديدة تسهم في تمكين الحركة التجارية العالمية.

وعملت «بي آند أو فيري ماسترز» على هذا المشروع بالتعاون مع شركة «نيكسيوت» السويسرية المتخصصة في تقديم الحلول الرقمية الفعَّالة لسلاسل التوريد. وقال ستيفان كالموند، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسيوت: عادةً ما تسعى الشركات التي تعتمد بشكل كبير على البيانات إلى زيادة كفاءتها وقدرتها على التحكم والتنبؤ من أجل تحسين عناصر الثقة والاعتمادية والمساءلة لديها.

خدمات متكاملة

وتقدم «بي آند أو فيريز» إحدى شركات «موانئ دبي العالمية»، مجموعة متكاملة من الخدمات اللوجستية عبر أوروبا، وقامت الشركة العام الماضي بنحو 27 ألف عملية شحن عبر 8 طرق بحرية رئيسية.

سلسلة تطورات

النظام الجديد أحدث خطوة في سلسلة التطورات التي سجلتها «بي آند أو فيري ماسترز» خلال فترة الـ 12 شهرًا الأخيرة، ومن بينها افتتاح مخزن على مساحة 17 ألف متر مربع في روتردام، وبدء عملياتها في المجمع اللوجستي بميناء «لندن جيت واي». كما أطلقت الشركة خدمات وعمليات جديدة تسمح بالربط بين بودابست (المجر) ودويسبورغ (ألمانيا) وروتردام (هولندا)، وبين أوراديا (رومانيا) ولودز (بولندا).

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