مؤتمر «سايبوس 2020» عبر الإنترنت 5 أكتوبر

المصدر: (دبي - البيان)

تقام فعاليات مؤتمر «سايبوس» لهذا العام والذي يعد الفعالية الأبرز في العالم لقطاع الخدمات المالية وتنظمه شركة «سويفت» عبر الإنترنت في الفترة ما بين 5 و8 أكتوبر.

وسيجمع المؤتمر الذي يحمل هذا العام شعار «دفع تطور الخدمات المالية الذكية» خبراء ومختصين في المجال المصرفي ومجال المدفوعات وخدمات الأوراق المالية والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية.

وسيتمحور المؤتمر حول الموضوع الرئيس إلى جانب 4 مواضيع فرعية، وهي: توفير القيمة الرقمية والابتكار المسؤول والخدمات المصرفية للإنسانية ومستقبل القطاع المالي. وبسبب كوفيد 19، سينظم مؤتمر هذا العام رقمياً بالكامل عبر الإنترنت المرة الأولى في تاريخه الممتد 43 عاماً.

وسيلقي جيمي ديمون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في «جيه بي مورغان تشيس آند كو» كلمة الافتتاح . ويتحلى ديمون بخبرات واسعة إذ يمتد تاريخه المهني 5 عقود تولى فيها مراكز عليا بـ«سيتي غروب» و«ذا ترافلرز غروب» و«أمريكان إكسبرس».

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