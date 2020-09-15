5 مشاريع تنموية في دبي والشارقة والفجيرة بقيمة 405 ملايين درهم

المصدر: وام

تنفذ وزارة الطاقة والبنية التحتية خمسة مشاريع تنموية حيوية في المنطقتين الجنوبية والشرقية بالدولة تتبع وزارتي الداخلية والطاقة والبنية التحتية بتكلفة تقديرية تبلغ 405 ملايين و339 ألف درهم حيث من المتوقع الإنتهاء منها خلال العام الجاري 2020.

وتتضمن المشاريع تنفيذ مبنى وزارة الطاقة والبنية التحتية بمنطقة "مزيرعة" في إمارة الشارقة الذي تشرف الوزارة على إنجازه حاليا بتكلفة تبلغ حوالي 44 مليونا و500 ألف درهم ومن المتوقع الانتهاء منه خلال العام الجاري.

وتواصل الوزارة تنفيذ مشروع مبنى القيادة العامة لشرطة الشارقة الذي تبلغ تكلفته التقديرية 171 مليون درهم ويتكون من مبنى رئيس ومباني العمليات والخدمات والتعيين والمسجد وغرف الحراسة وأعمال خارجية وأسوار حيث تتضمن خطة عمل المشروع استخدام المواد التي تضمن الإستدامة في مكوناتها فضلا عن تنفيذ خطة لإدارة النفايات ورصد معدلات إنتاجها والسعي نحو تقليلها والعمل بنظام إعادة التدوير واستخدام إنارة موفرة للطاقة "LED" إضافة إلى مواد عزل حراري للجدران الخارجية والأسطح فيما سيتم كذلك استخدام تطبيق تقنية الأصباغ الممتصة لثاني أوكسيد الكربون.

وتطبق الوزارة في هذا المشروع - المقرر الانتهاء منه خلال العام الجاري 2020 - مبادرة "مشروع 360 " وهو عبارة عن استخدام الواقع الإفتراضي والواقع المعزز في متابعة سير الأعمال بالموقع الإنشائي والمراقبة عن بعد من خلال استخدام شاشات لعرض بيانات المشروع ومراحل الإنجاز وإرشادات الأمن والسلامة.

وتشرف وزارة الطاقة والبنية التحتية حاليا على تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة "الليسيلي" في إمارة دبي بتكلفة تصل إلى 43 مليونا و477 ألف درهم ومن المتوقع الانتهاء منه في الربع الأخير من العام المقبل 2021 حيث يتكون المشروع من مبني رئيس يتضمن جميع الحلقات التعليمية ابتداء من مرحلة رياض الأطفال وإلى الحلقة الثالثة إضافة إلى مباني خدمات خارجية وغرفتي حارس وأسوار خارجية.

وتبلغ مساحة المباني الإجمالية لمشروع المدرسة 9500 متر مربع حيث تم خلال التنفيذ مراعاة استخدام مواد وأنظمة بناء صديقة للبيئة لتحقيق أعلى معايير المباني الخضراء والإستدامة وتطوير المدرسة لتواكب توجهات الدولة نحو الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة واستخدام تقنية بصمة الوجه وتطبيقاتها في الحضور والانصراف للطلبة والموظفين والإخلاء الذكي من الحرائق وتطبيقات أخرى.

وقاربت الوزارة على الإنتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى قيادة قوات الأمن الخاصة "الوحدة الثالثة قيراط – الفجيرة" في إمارة الفجيرة بتكلفة تبلغ 48 مليونا و500 ألف درهم والمتوقع إنجازه خلال العام الجاري .. ويضم المشروع سبعة مبان هي الإدارة و المؤتمرات وسكن ونادي الضباط و التدريب ةالبوابة الرئيسة ومباني الخدمات التي تشمل غرف المضخات وخزانات المياه والمولدات والكهرباء إضافة إلى الأعمال الخارجية ومواقف السيارات.

كما تتضمن المشاريع الجاري تنفيذها حاليا مبنى الإدارة العامة لشرطة في الفجيرة المقرر إنجازه خلال الربع الأول من العام المقبل 2021 حيث يتكون المشروع - الذي تصل تكلفته إلى 96 مليونا و962 ألف درهم - من المبنى الرئيسي ومبنى الخدمات ومحطة الكهرباء ومعالجة المياه وأعمال مهبط الطائرات وذلك بمساحات واستخدامات مختلفة والخدمات والطرق والأعمال الخارجية والمداخل الرئيسية والبوابات والأسوار هذا بالإضافة إلى أعمال الربط بكافة الشبكات الخاصة بالمشروع من طرق ومياه وصرف صحي وكهرباء وإنارة ومكافحة حريق وأعمال الزراعة إلى جانب كافة النظم الخاصة بالمعلومات وتأمين المنشآت.

يذكر أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعتمد في إنشاء المباني معايير استدامة عالية المواصفات تشمل استخدام الطابوق الحراري وإنشاء شبكة صرف صحي تنتهي بخزانات تجميع لمياه الصرف ومن ثم معالجتها عن طريق محطة لمعالجة المياه واستخدام وحدات سخان شمسي مركزي ونظام تحليل الطاقة وهو برنامج يساعد على توفير الطاقة وتقييم الأداء الخاص بالأنظمة الإلكتروميكانيكية وتوفير ردود الفعل المطلوبة على الاستهلاك فضلا عن نظام توليد الطاقة بإستخدام الألواح الشمسية.

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