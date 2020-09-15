شراكة بين مؤسسة "محمد بن راشد لتنمية المشاريع" وبنك رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

قدمت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مجموعة من الحلول التمويلية والمصرفية إلى 500 شركة من أعضائها، وذلك في إطار شراكتها مع بنك رأس الخيمة الوطني.

وقد مكّنت الشراكة الموقعة بين صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، الذراع التمويلي للمؤسسة، وبنك رأس الخيمة الوطني، في عام 2018، روّاد الأعمال والشركات الناشئة في دبي من أعضاء المؤسسة، الاستفادة من حلول البنك في مجال الخدمات المصرفية للأعمال، بما في ذلك الحصول على حلول مثل الحساب الجاري للأعمال، بدون متطلب حد أدنى للرصيد، والإعفاء من رسوم صيانة الحساب الشهرية المطلوبة، وكذلك حلول تمويلية بضمان مقدم من صندوق محمد بن راشد.

ويتيح عرض الحساب الجاري للأعمال بدون متطلب حد أدنى للرصيد، الذي يوفره بنك رأس الخيمة الوطني حصريًا لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مزايا إضافية، بما في ذلك: أسعار تفضيلية لعمليات صرف العملات الأجنبية ورسوم المعاملات التجارية، كسب وتحصيل الفائدة أو الأرباح على الأرصدة، إلى جانب توفير مدير علاقات متخصص، وخدمات أفضل وأسرع للأعضاء من خلال استخدام تطبيق (راك بنك) للأعمال.

بالإضافة إلى ذلك، يتم أيضًا تقديم عرض آخر، عبارة عن حزم "راك فاليو للشركات الصغيرة والمتوسطة"، والتي تأتي مقابل رسوم شهرية رمزية بالحد الأدنى قدرها 49 درهمًا إماراتيًا مع المزايا المصرفية بما في ذلك برامج المحاسبة السحابية، وتأمين الأعمال، وأجهزة الدفع المتنقلة، وأسعار بيع أو شراء الدولار التفضيلية، والتحويلات الدولية المجانية.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "باتت الجهود المتضافرة لتوفير حلول مصرفية مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل حصولها على التمويل، أكثر أهمية من أي وقت مضى، لمواصلة النمو وتعزيز الابتكارات، وذلك في أعقاب أزمة كوفيد-19 العالمية".

وأضاف: "تؤكد التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الاقتصادات في الوقت الراهن، على أهمية دعم الشركات الناشئة، لتحافظ على مرونتها، وتسعى لتطوير ابتكاراتها. وتقوم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتمكين روّاد الأعمال والشركات الناشئة، من خلال تسهيل الوصول إلى المعرفة ومختلف الموارد الأخرى، وذلك لتمكينهم من تجاوز التحديات والتركيز على النمو. يسعدنا أن نرى عددًا متزايدًا من الشركات الناشئة تستفيد من شراكتنا مع بنك رأس الخيمة الوطني، وسنواصل التزامنا المشترك بدعم تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع رؤية دبي لتكون مركزًا عالميًا لريادة الأعمال".

من جهته قال ديراج كونوار، مدير عام الخدمات المصرفية للأعمال في بنكرأس الخيمة الوطني: "يعتبر بنك رأس الخيمة الوطني البنك الرائد في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك لأن احتياجات ومتطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة هي في صميم استراتيجيتنا. هدفنا في الوقت الراهن لعب دور أساسي في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تخطي هذه الأزمة الصحية وذلك من خلال توفير الحلول المناسبة التي تساعدها على إدارة عملياتها بكفاءة واستدامة. فنحن في بنك رأس الخيمة الوطني نؤمن بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تدعم وتعزز أهدافنا في تقديم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول التمويلية، التي تساعد المشاريع الصغيرة على بلوغ كافة إمكاناتها، وبالأخص خلال الأوقات الراهنة".

ويمكن لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، المتقدمين للحصول على تمويل من بنك رأس الخيمة الوطني، الحصول على المساعدة في مختلف جوانب تطوير المشروع، بما في ذلك إعداد خطة العمل، والتوقعات المالية، والتقارير، بالإضافة إلى التدريب على إدارة التدفق النقدي، والإدارة التشغيلية وتنمية العائد على الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمان ائتماني كامل أو جزئي

لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 80٪ من تكلفة المشروع، بحد أقصى 5 ملايين درهم، يقدمه بنك رأس الخيمة الوطني لأعضاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤهلين في دبي.

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