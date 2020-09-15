"القابضة" تطلق "يونيون 71" لتقديم فحوصات مخبرية أسرع في الإمارات

المصدر: وام

أعلنت "القابضة" (ADQ)، عن إطلاق يونيون 71 وهي شركة إدارة وتشغيل مختبرات طبية جديدة لمقدمي الرعاية الصحية في الإمارات.

وتهدف الشركة إلى تحسين نتائج الرعاية الصحية وخفض التكاليف على المستوى الوطني والإقليمي من خلال تسهيل الوصول إلى الفحوصات عالية الجودة، وتوفير الدعم السريري لمتعامليها ومن أبرز الفوائد التي سيجنيها المرضى هو الحصول على نتائج فحوصات سريعة وموثوقة تساهم في تعافيهم بشكل أسرع.

وستتولى يونيون 71 في البداية مسؤولية توفير الخدمات التشخيصية والمخبرية لشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة" أكبر مقدم حكومي للرعاية الصحية في الدولة، والتي ستقدم بتكلفة أقل نظراً لحجم الفحوصات التي ستجريها الشركة لمستشفيات وعيادات "صحة".

وقال ياب كالكمان رئيس محافظ استثمارية في "القابضة": "تواصل (القابضة) المساهمة في مستقبل الرعاية الصحية في دولة الإمارات، من خلال تقييم الفرص المتاحة لتوسيع استثماراتنا في هذا القطاع والمساعدة في تعزيز أداء كافة شركات محفظتنا، تماشياً مع رؤيتنا الهادفة الى توفير أنظمة وعمليات عالمية المستوى تفيد مجتمعات أبوظبي ..ومن خلال إدارة مختبرات "صحة"، ستتمكن يونيون 71 من التركيز على تقديم فحوصات أسرع بتكلفة أقل لمقدمي الرعاية الصحية من خلال اتباع نهج قائم على التشخيص".

من جهته، قال جاريث جوديير، الرئيس التنفيذي لشركة "صحة": "تشهد "صحة" مسيرة تطويرية لبناء شبكة رعاية صحية مستدامة تلائم القرن الحادي والعشرين.. نحن نهدف دوماً إلى منح المرضى الأولوية في كافة أعمالنا بالإرتكاز على الإنتاجية والكفاءة واعتماد نماذج تنظيمية جديدة ..ونحن على ثقة بأنّ شريكنا الجديد، يونيون 71، سيقدم نتائج مخبرية عالية الجودة وسريعة لمساعدتنا على توفير رعاية صحية عالمية المستوى".

وستقدم يونيون 71 مجموعة واسعة من خدمات الفحوصات المخبرية مستندة إلى قاعدة بيانات دقيقة وعالية الجودة تتّبع معايير ISO15189 ومعتمدة دوليا ًمن الكلية الأمريكية لعلم الأمراض "CAP" وذاك عن طريق نخبة من المختصين في علم الأمراض والفنيين التقنيين، إلى جانب أحدث المعدات الطبية الفريدة في المنطقة التي ستمكّن يونيون 71 من إدارة أكبر شريحة من الفحوصات المخبرية وتعزز سرعة التجاوب مع الحالات الطارئة.

تجدر الإشارة إلى أنّ محفظة الرعاية الصحية التابعة لـ "القابضة" تضم كلاً من شركة "صحة"، أكبر شبكة للرعاية الصحية في دولة الإمارات وأكثرها تكاملاً، والشركة الوطنية للضمان الصحي "ضمان"، شركة التأمين الصحي الرائدة في الدولة، و"رافد" المؤسسة الجديدة لمشتريات المجموعة والتي تهدف إلى إدارة وتطوير شراء المنتجات والخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية.

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