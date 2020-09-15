مجموعة ألف تمنح منتسبي "روّاد" بالشارقة حزمة من التسهيلات

المصدر: الشارقة- البيان

أبرمت مجموعة ألف للتطوير العقاري في الشارقة، المطور لمشروعي الممشى ومشروع "زيرو 6 مول" اتفاقية تعاون مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "روّاد"، بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في "روّاد"، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية.

وقع اتفاقية التعاون سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألف".

وبموجب الاتفاقية ستقوم مجموعة "ألف" بتخصيص مساحات إيجارية خاصة لروّاد الأعمال التابعين لمؤسسة "روّاد"، وتقديمها بأسعار تفضيلية، وفق خطط سداد مرنة تصل إلى 12 دفعة، إلى جانب الخصومات على أعمال التهيئة والرسوم الإدارية والتسويقية، وذلك بالإضافة إلى منح فترات سماح قبل البدء بالإيجار، مع توفير حزمة من التسهيلات اللازمة للبدء بتأسيس شركاتهم وأعمالهم.

وأكد سلطان السويدي أن توقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة ألف يندرج في إطار حرص "رواد" على توسيع شركائها لتوفير أفضل التسهيلات والحوافز لأعضائها المنتسبين من رواد الأعمال، كما يأتي استمراراً لدور المؤسسة في دعم ومساندة قطاع ريادة الأعمال الذي يحظى بالأولوية ضمن العديد من مبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى المساهمة في ترسيخ مكانة الشارقة كمركز هام لريادة الأعمال على مستوى المنطقة. كما وأشار سعادته أن هذه الاتفاقية جاءت بهدف دعم روّاد الأعمال والموهوبين المسجلين في "روّاد"، وتهيئة البيئة الملائمة لهم في مشروعها الممشى، من أجل تأسيس مشاريعهم المستقبلية.

وأشاد بجهود "رواد" ودورهم الفاعل في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة الشارقة وتطوير قطاع ريادة الأعمال وتهيئة البيئة الحاضنة للمشاريع وخدمة رواده من خلال التدريب والتمويل والتأهيل وعبر تعزيز نجاحاتهم وإنجازاتهم وفاعلية مؤسساتهم في الحركة الاقتصادية. ونوه إلى أن توقيع هذه المذكرة يؤكد على أوجه التعاون بين الطرفين، وتعزيز الهدف المشترك بينهما والمتجسِّد في وضع الشارقة على الخارطة العالمية بوصفها مركزاً رائداً ونابضاً بالحياة لريادة الأعمال.

وأعرب عطايا عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة "رُوّاد"، لتعزيز الخدمات المقدمة لروّاد الأعمال، وضرورة السعي والتكاتف بين جميع الجهات من أجل إيجاد أدوات جديدة، وحلول مبتكرة لتنويع مصادر تمويل المشاريع الريادية الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تطوير عناصر البيئة الاستثمارية الملائمة لنمو ونجاح هذه المشاريع، ما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في إمارة الشارقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز