"جيان" تواصل التوسع في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت "إيربان فوودز"، الشراكة الاستراتيجية بين مراس ودبي القابضة، تعزيز حضور علامتها التجارية "جيان" بافتتاح هايبر ماركت متكامل في ممشى الخوانيج- "لاست إكزت".

ووفقاً لـ مارك أنتوني لاك، الرئيس التنفيذي لـ "جيان"، فإن الافتتاح الجديد هو الـ 11 وأول هايبر ماركت في مدينة دبي، ويتوافق مع الاستراتيجية القوية التي تعتمدها العلامة التجارية لتوسيع نطاق تواجدها، وذلك باستهداف المجتمعات السكنية والتجارية الحالية والمستقبلية في جميع أنحاء المدينة.

وقال لاك: النجاح الكبير لحديقة شاحنات الطعام "لاست إكزت"، إضافة إلى النمو والتطور السريع الذي شهدناه في منطقة الخوانيج بما في ذلك افتتاح مركز تجاري عالمي المستوى، جعل قرارنا بافتتاح هايبر ماركت "جيان" في هذه المنطقة أمراً في غاية السهولة. ومن المؤكد أن "جيان"، المعروف عالمياً باسم الهايبر ماركت المصمم لحياة المدينة، سيحظى بترحيب كبير من قبل السكان المميزين الذين يقيمون ويعملون في هذه المنطقة الحيوية".

وتابع:"يحمل هذا الافتتاح أهمية خاصة باعتباره أول هايبر ماركت لـ جيان يتم افتتاحه بعد جائحة كوفيد-19 في الإمارات، وتم تصميمه خصيصاً بحيث يشتمل على جميع عوامل السلامة الضرورية مع اتباع إجراءات المسافة الآمنة".

وأضاف قائلاً: "تم تدريب الموظفين بشكل خاص لضمان توفير تجربة تسوق مثالية هي الأكثر سلامة وأماناً. ومع التركيز على تقديم المنتجات الطازجة وأجود الأصناف، سيضم الهايبر ماركت الجديد ممرات خاصة للمنتجات الصحية والعضوية، إلى جانب واحدة من أكبر تشكيلة من المأكولات العالمية في دبي".

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