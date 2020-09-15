"غرفة عجمان" تدعم رواد وأصحاب المشاريع في مجال التجارة الإلكترونية

المصدر: وام

وقعت غرفة تجارة وصناعة عجمان مذكرة تعاون مع منصة ايلغروسير "elGrocer" بهدف التعاون المشترك والإستفادة من إمكانيات الطرفين بما يخدم رواد وأصحاب المشاريع ويدعمهم في مجال التجارة الإلكترونية لضمان نمو الأعمال وتطورها والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية المتاحة.

و"ايلغروسير" منصة إلكترونية رائدة تعمل كهمزة وصل بين المتاجر ومؤسسات قطاع التجزئة من جانب وأفراد المجتمع من جانب آخر لتقدم خدمات توصيل البقالة بشكل سريع وآمن.

وقع المذكرة في مقر غرفة عجمان ناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، ورائد حافظ الرئيس التنفيذي لايلغروسير.

ونصت المذكرة على تعاون الطرفين لمساعدة المؤسسات على إنشاء وتوسيع التجارة الإلكترونية، مع تقديم مزايا خاصة لأعضاء غرفة عجمان والتي تشمل خصما على الرسوم التجارية مع فترة تجريبية مجانية لمدة 3 أشهر.

ومن أبرز القطاعات التشغيلية المستهدفة "تجارة تجزئة السلع الإستهلاكية سريعة الحركة، والهايبر ماركت، والسوبر ماركت، وتجارة التجزئة المتخصصة أو الأعمال" وغيرها .

وبموجب المذكرة تقدم ايلغروسير جملة من الخدمات للمؤسسات الراغبة في تعزيز تجارتها إلكترونياً ومنها "إدارة كتالوج المنتجات، وتطبيق لتلقي الطلبات وتوصيلها، وخدمات التوصيل، واختيار السلع، والدفع عبر الإنترنت، ودعم السوق، وعروض العلامات التجارية الأسبوعية، وعمليات التشغيل والإقتراحات، وخدمة العملاء وخدمة الدعم ما بعد البيع".

وأكد ناصر الظفري حرص غرفة عجمان على تنويع خدمات القيمة المضافة الموجهة للأعضاء من الشركات والمصانع وبحث سبل التعاون مع منصات التجارة الإلكترونية بما يخدم مجتمع الأعمال في الإمارة، لافتا إلى أهمية مذكرة التعاون ودورها في فتح المجال للعديد من القطاعات التشغيلية في الإمارة لتعزيز تواجدها وتجارتها الإلكترونية.

وأضاف أن منصات التجارة الالكترونية شهدت نمواً متزايداً خلال العام الجاري لمميزاتها العديدة في زيادة المبيعات والتغلب على التحديات التي قد يواجهها أصحاب الأعمال في ظل تداعيات جائحة كوفيد ـ 19.

من جانبه وجه رائد حافظ الشكر إلى غرفة عجمان على إتاحة الفرصة للتعاون المشترك، ومؤكدا حرص "ايلغروسير" على تقديم مزايا عديدة لأعضاء غرفة عجمان لزيادة حجم مبيعات تجارتهم الإلكترونية والوصول لعملاء جُدد، موضحاً أن التطبيق من شأنه فتح المجال للتوسع بالاعمال والسلع مستقبلاً.

واتفق الطرفان على تنظيم ندوة تعريفية بحضور مسؤولي القطاعات التشغيلية المستهدفة والمعنين بتجارة التجزئة والبقالة للتعريف بالمنصة والخدمات المتنوعة التي تقدمها، إلى جانب بحث آلية إستفادة شركات التوصيل العاملة في الإمارة وفتح آفاق التعاون مع منصة ايلغروسير "elGrocer".

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