"اتصالات" تتيح لعملائها خدمات شبكة الجيل الخامس الثابتة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "اتصالات"، اليوم الثلاثاء، عن بدء توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لمشتركيها في الإمارات من خلال شبكة الجيل الخامس الثابتة، مما يتيح للمشتركين مشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية 4K، والاستمتاع بالألعاب السحابية بزمن استجابة منخفض تماشياً مع المتطلبات المتزايدة على تقنيات الواقع الافتراضي والمعزّز خلال المرحلة الراهنة.

وفي هذا السياق، أفاد النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في "اتصالات" المهندس سعيد الزرعوني: "تفتخر اتصالات بتوفير خدمات النفاذ اللاسلكي الثابت "FWA" للجيل الخامس والتي تُضاف إلى سلسة الإنجازات التي حققتها الشركة في مضمار شبكة الجيل الخامس، وهو ما يعكس جهودنا المتواصلة لتزويد مشتركينا في الإمارات بأحدث التقنيات وتعزيز البنية التحتية في القطاع.

وأضاف الزرعوني: "يمهد هذا الإعلان الهام الطريق نحو المزيد من الاستخدامات المرتكزة على تقنية الجيل الخامس والمبنية على التقنيات والحلول المستقبلية، وهي الخطوة الأولى في الطريق نحو الخدمات المتطورة المدعمة بتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت، والتي ستوفر الفرص والتجارب المليئة بالابتكار للأفراد وقطاع الأعمال في دولة الإمارات".

وتوفر "اتصالات" الأجهزة الداعمة لتقنية النفاذ اللاسلكي الثابت للجيل الخامس والتي يتم تركيبها لدى المشتركين وربطها لاسلكياً مع أبراج شبكة الجيل الخامس، على أن يتم توصيلها مع جهاز الراوتر المنزلي للحصول على الإنترنت بنفس الطريقة الخاصة براوتر الألياف الضوئية.

تجدر الإشارة إلى أن "اتصالات" كانت السبّاقة إقليمياً في تبني تقنية الجيل الخامس، وهي أول من يطلق شبكة الجيل الخامس تجارياً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مايو 2018. كما أصبح بعدها معرض إكسبو دبي 2020 شريك أول رسمي، ليصبح بذلك أول مؤسسة تجارية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا تحصل على خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات.

وفي مايو 2019، كانت "اتصالات" الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إتاحة الهواتف المتحركة الداعمة لتقنية الجيل الخامس للعملاء، بالإضافة إلى تغطية العديد من المعالم البارزة في دولة الإمارات بشبكة الجيل الخامس للمرة الأولى في المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز