"اقتصادية دبي" تغلق مطعماً لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

أغلقت اقتصادية دبي مطعم في منطقة الصفا الثانية لعدم التزامه بالتدابير الاحترازية وأهمها التباعد الجسدي.

ومن جانب أخر، خالف قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي 9 محلات لعدم ارتداء الكمامات من جانب الموظفين وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لمراعاة التباعد الجسدي

وتم التنبيه على 16 محلاً لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، فيما بلغ عدد المنشآت التجارية المستوفية للاشتراطات، 762 محلاً.

ونوهت اقتصادية دبي إلى ضرورة التزام الجميع بالتدابير الاحترازية المعمول بها في الإمارة، وذلك للحفاظ على صحة المجتمع، وضمان استمرارية دوران عجلة الاقتصاد.

وشددت من إجراءاتها التأديبية بحق مخالفي التدابير الاحترازية الرامية إلى الحد من تفشي فيروس كوفيد-19 المستجد، مشيرة إلى أنه سيتم مضاعفة مدة الإغلاق وقيمة الغرامة المالية المفروضة على المنشأة المخالفة، وذلك استناداً إلى طبيعة التجاوز الذي يتم رصده.

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