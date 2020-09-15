100 دولة تستفيد من مساعدات الإمارات لمواجهة «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي-البيان

شاركت وزارة المالية في الاجتماع الاستثنائي الخامس لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي في مجموعة العشرين، الذي عقد عن بُعد، بهدف مناقشة آخر المستجدات بشأن الجهود الدولية التي تم اتخاذها للتصدي لتبعات وباء (Covid-19) وتخفيف عبء الديون عن البلدان الأشد فقراً في العالم.وترأست وزارة المالية الفريق المشارك من الدولة .

والذي ضم ممثلين عن كل من المصرف المركزي وصندوق أبوظبي للتنمية، وشاركت أسماء الزرعوني رئيس قسم تبادل المعلومات لأغراض الضريبة في وزارة المالية ممثلاً للوزارة في الاجتماع. وحضر الاجتماع أعضاء المجموعة وممثلون عن عدد من المنظمات الدولية والدول المدعوة.

وأوضحت الوزارة بأن الإمارات منذ الأيام الأولى لانتشار الجائحة كانت سباقة في دعم جهود الإغاثة الدولية حيث قدمت العديد من المساعدات المالية وغير المالية لما يزيد عن 100 دولة.

جاهزية الدولة وأكدت الوزارة جاهزية وحرص الدولة لمواصلة هذا النهج وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الدول لتحديد السياسات والإجراءات الاستثنائية الواجب اتخاذها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن لجميع دول العالم في ظل الظروف الراهنة.

ودعت الإمارات الدول الأعضاء في المجموعة والمنظمات الدولية المعنية إلى مواصلة بحث تقديم حلول أخرى للدعم الذي من شأنه تسريع عملية التعافي من خلال إنعاش تدفقات رأس المال والاستثمارات وتقديم المساعدة الفنية والمالية للبلدان المحتاجة لمساعدتها على مواجهة الضغوط المالية التي تتعرض إليها جراء هذه الأزمة، إلى جانب الاستمرار في العمل على مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون (DSSI) خاصة في ظل تطور المبادرة إلى برنامج دعم تمويلي.

سداد الديون

وعقد خلال الاجتماع جلستان لتقديم ومناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة خدمة تأجيل سداد الديون ومناقشة الخطوات التالية المقترحة لمواصلة دعم استراتيجيات التمويل للبلدان المحتاجة.

واتفق الدول الأعضاء على دراسة الخطوات المستقبلية لتقديم الدعم المالي الدولي للبلدان المحتاجة بالشكل الأمثل، وتقديم تقرير خلال الاجتماعات القادمة عن آخر تطورات المبادرة وذلك للاتفاق على صيغتها النهائية قبل عرضها على وزراء مالية المجموعة ومحافظي البنوك المركزية للموافقة عليها، وليتم بعد ذلك عرضها في وقت لاحق من هذا العام على قادة مجموعة العشرين كجزء من خطة عمل المسار المالي للمجموعة.

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