بيت.كوم: مدير المبيعات أكثر الوظائف طلباً في الإمارات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة

المصدر: دبي- البيان

كشف مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط الذي أجراه مؤخراً موقع بيت.كوم، للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، أن مناصب مدير المبيعات (18%) وموظف الاستقبال (16%) وموظف خدمة العملاء (14%) تتصدر قائمة الوظائف التي يبحث عنها أصحاب العمل في الدولة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ومن المثير للاهتمام أن معظم الشركات في الإمارات تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (55%) والقدرة على العمل ضمن فريق (41%). وأظهرت قطاعات استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (58%) والرعاية الصحية/الخدمات الطبية والنفط/الغاز/البتروكيماويات (كلاهما بنسبة 55%)، أعلى احتمالية للتوظيف عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

القطاعات الأكثر جاذبية

وبرزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (32%)، وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية والنفط/الغاز/البتروكيماويات (كلاهما 23%)، كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات في الإمارات.

من ناحية أخرى، برز قطاع الرعاية الصحية/الخدمات الطبية كالأكثر جذباً للكفاءات المحلية (28%)، يليه قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (بنسبة 27%). وعلى صعيد آخر، تعتبر قطاعات العقارات/البناء/التطوير العقاري (25%)، والخدمات المصرفية/المالية (24%) الأكثر جذباً للخريجين الجدد.

أما بالنسبة للكفاءات النسائية، فقد برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية العامة والضيافة/الترفيه (كلاهما 37%)، والإعلان/التسويق/العلاقات العامة (33%) كالأكثر جذباً لها.

ستقوم غالبية شركات الإمارات بتوفير وظائف للمناصب المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على التنفيذي المبتدئ (38%)، يليه المدير (36%) والمنسق (26%). وتعتبر وظائف مدير المبيعات (18%) وموظف الاستقبال (16%) وموظف خدمة العملاء (14%) أكثر الأدوار طلباً عبر الدولة.

وتصدر قطاع استشارات الأعمال/إدارة الأعمال/الاستشارات الإدارية (81%) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف عبر المنطقة على المدى الطويل أيضًا (خلال العام القادم)، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (68%) والسلع الاستهلاكية/السلع الاستهلاكية سريعة التداول (66%).

وتعليقاً على الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: «يمنحنا مؤشر فرص العمل إمكانية تتبع اتجاهات التوظيف والمهارات المطلوبة من قبل الشركات في المنطقة، لمرتين في السنة» وأضافت:

«نتيجة لأزمة كورونا، تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغييرات وتطوّرات مستمرة، ما يؤثر على الوظائف والمهارات المطلوبة، إضافة إلى العوامل التي تساهم في جذب الكفاءات والاحتفاظ بها».

المهارات والمؤهلات

وبرزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (55%)، يليها القدرة على العمل ضمن فريق (41%)، والاستعداد لقبول التحديات الجديدة (40٪)، كأكثر المهارات المطلوبة في الإمارات.

وقال ثلث أصحاب العمل (33%) في الدولة إنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية (القدرة على إدارة فريق)، في حين يبحث 31% عن مرشحين يتمتعون بخبرة في البيع والتسويق، بينما قال 30% إنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة الإدارية المتوسطة (3 إلى 7 سنوات). وتعتبر شهادات إدارة الأعمال (30%)، والهندسة (25%) وتكنولوجيا المعلومات (16%) المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات.

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