«دبي للإحصاء»: 3.69 % انخفاض أسعار المستهلك في أغسطس

المصدر: دبي- البيان

أظهر تقرير صادر من مركز دبي للإحصاء أن المؤشر السنوي العام لأسعار المستهلك انخفض بنسبة 3.69% في أغسطس 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

حيث انخفضت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 5.72%، والتي خفضت التضخم بمقدار 2.35 نقطة، وقسم النقل بنسبة 13.00% ما خفض التضخم بمقدار 1.51 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 15.08%، ليتراجع التضخم بمقدار 0.32 نقطة.

كما انخفض قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 1.93% ليهبط التضخم بمقدار 0.12 نقطة، وقسم الملابس وملبوسات القدم بنسبة 1.42% ما خفض التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.08%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.03%.

وارتفعت أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 2.81%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.37 نقطة، وقسم التعليم بنسبة 1.87% ما رفع التضخم بمقدار 0.17 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 15.98%، ليرتفع التضخم بمقدار 0.09 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.14%، والتي دفعت التضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم الصحة بنسبة 0.06%.

وانخفض المؤشر الشهري العام لأسعار المستهلك في شهر أغسطس 2020 مقارنة بيوليو بنسبة 0.32%، نتيجة انخفاض أسعار قسم السكن، المياه، الكهرباء، الغاز والوقود بنسبة 0.77%، والتي خفضت التضخم بمقدار 0.31 نقطة، وقسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 2.05% ما خفض التضخم بمقدار 0.13 نقطة، وقسم الأثاث والتأثيث، والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.02%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.01%.

وارتفعت أسعار قسم النقل بنسبة 0.74% والتي دفعت التضخم بمقدار 0.08 نقطة، وقسم الطعام والمشروبات بنسبة 0.25% والتي رفعت التضخم بمقدار 0.03 نقطة، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.62% والتي صعدت بالتضخم بمقدار 0.01 نقطة، وقسم التبغ بنسبة 0.03%، وقسم الاتصالات بنسبة 0.02%، وقسم الصحة بنسبة 0.01%. واستقرت أسعار: قسم الملابس وملبوسات القدم، وقسم التعليم، عند مستوياتها السابقة خلال فترة المقارنة.

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