543 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 543 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 156 مبايعة بقيمة 334.13 مليون درهم، منها 26 مبايعة للأراضي بقيمة 147.32 مليون درهم و130 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 186.81 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 29 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 3. وتصدرت وادي الصفا 6 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 11 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 19 مليون درهم بمنطقة جزر العالم كأهم المبايعات. وتصدرت الحبية الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 32 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم تلتها منطقة اليلايس 2 بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 20 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 189.41 مليون درهم منها 39 رهن أراض بقيمة 146.13 مليون درهم و35 رهن فلل وشقق بقيمة 43.28 مليون درهم، أهمها بمنطقة البرشاء الأولى بقيمة 70 مليون درهم ورهن في منطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 14 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 10 هبات بقيمة 19.52 مليون درهم أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 9 ملايين وأخرى في منطقة منخول بقيمة 4 ملايين درهم.

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