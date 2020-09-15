جمارك دبي تتعاون مع الهيئات الفرنسية والأمريكية لمكافحة البضائع المقلّدة

المصدر: دبي - البيان

تعزز جمارك دبي جهودها الهادفة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال دعم التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية للدول الشقيقة والصديقة لمكافحة البضائع المقلدة للعلامات التجارية من هذه الدول عبر تمكين أصحاب العلامات التجارية من إعادة تدوير البضائع المقلدة لعلاماتهم التجارية حمايةً للبيئة من مضار إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية.

وعقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي لقاءً عن بُعد بواسطة تقنية التواصل المرئي مع الهيئات الدبلوماسية لفرنسا وللولايات المتحدة الأمريكية تعزيزاً للتعاون والتنسيق في مجال عملية إعادة تدوير البضائع المقلدة للعلامات التجارية الفرنسية والأمريكية.

حضر اللقاء من جمارك دبي يوسف مبارك مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ومحمد بن ناصر مدير قسم حل النزاعات الملكية الفكرية، فيما مثل الهيئة الدبلوماسية الفرنسية رفيق هوناس الملحق الجمركي في القنصلية الفرنسية. وسالي جرجور – مساعد الملحق الجمركي، ومثل الهيئة الدبلوماسية للولايات المتحدة الأمريكية كل من ديلون كلانسي المسؤول الاقتصادي في سفارة الولايات المتحدة بدبي وبيتر ميهرافاري الملحق الأمريكي للملكية الفكرية في سفارة الولايات المتحدة بالكويت ومحامي براءات الاختراع في وزارة التجارة الأمريكية.

وقال يوسف مبارك: «تحرص إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي على تكامل جهودها في مجال مكافحة البضائع المقلدة من خلال التعاون والتنسيق المستمر مع الهيئات الدبلوماسية لإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها جمارك دبي لأصحاب العلامات التجارية بهدف تمكينهم من التصدي للبضائع المقلدة.

حيث تقدم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية لهم خياراً بديلاً عن إتلاف البضائع المقلدة بالطرق التقليدية المضرة بالبيئة وذلك من خلال تنسيق عمليات إعادة التدوير للبضائع المقلدة لتحويلها إلى مواد لا تنافس البضائع الأصلية لأصحاب العلامات التجارية وتكون صديقة للبيئة في ذات الوقت.

حيث بلغ عدد العلامات التجارية التي تمت إعادة تدوير البضائع المقلدة لها خلال عام 2020 نحو 46 علامة تجارية وشملت عمليات إعادة التدوير نحو 148.7 ألف وحدة من البضائع المقلدة لهذه العلامات التجارية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 3.2 ملايين درهم». وأضاف: تم الاتفاق على صيغ للتعاون في هذا المجال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية التي تطبقها جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.

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