13 كبسولة تزيّن عين دبي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

تسارعت عمليات تركيب كبسولات مشروع «عين دبي» في جزيرة بلووترز، وبلغ عدد الكبسولات التي جرى تركيبها في العجلة منذ انطلاق عمليات التركيب نهاية أغسطس الماضي، 13 كبسولة من أصل 48 كبسولة حتى أمس.

وتستكمل عمليات التركيب في الموعد المحدد قبل نهاية العام الجاري تمهيداً لإعلانها أطول عجلة مشاهدة في العالم تتجاوز ارتفاع 250 متراً متفوقة على ارتفاع عجلة لاس فيغاس 167 متراً وعجلة نيويورك المقرر إنشاؤها بارتفاع 190 متراً.

وجرى تزويد الكبسولات بزجاج مزدوج عالي الجودة يحمي الركاب من الأشعة تحت الحمراء وفوق البنفسجية، وهو مصنّع بنفس تقنية قمرات الطائرات الحربية، ما يمنح الركاب إضاءة مثالية ورؤية واضحة.

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