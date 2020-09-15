مسؤولو غرفة الشارقة يتفقدون محلات مويلح

المصدر: (الشارقة- البيان)

نظمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ممثلة بإدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق زيارات إلى عدد من المحلات التجارية في منطقة مويلح بمدينة الشارقة، وذلك في إطار حرص الغرفة على متابعة شؤون مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الإمارة، وتعزيز التواصل مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجههم وبحث سبل مواجهتها.

وتأتي الزيارات التي ترأسها إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبحضور سعود الهاجري رئيس قسم العلاقات العامة والمسؤولية المجتمعية في الغرفة، إلى جانب عدد من موظفي وموظفات الغرفة، ضمن سلسلة الزيارات التي تحرص الغرفة على تنظيمها، بهدف توسيع قاعدة الأعمال وتطوير منظومتها وتوطيد العلاقات مع منتسبيها ومجتمع الأعمال ككل.

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