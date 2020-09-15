«لاندمارك» تُكثف جهود استخدام الطاقة الشمسية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت مجموعة لاندمارك، إحدى أكبر مؤسسات البيع بالتجزئة والضيافة في الشرق والأوسط والهند، اتفاقية لتوفير 2.6 ميجاواط من استطاعة الطاقة الشمسية عند ذروة الإنتاج مع «يلو دور أنيرجي»، مقدم خدمات الطاقة المستدامة ومقرها في دبي، وأمانة للاستثمار، شركة الإنشاءات التي تعمل بنظام التصميم والبناء.

وتوفر الاتفاقية مصادر طاقة نظيفة إلى مستودع OMEGA DC التابع لمجموعة لاندمارك والذي يعد مؤتمتاً بالكامل وتبلغ تكلفته مليار درهم، ويقع في المنطقة الحرة بجبل علي في دبي. وسيتم تركيب أكثر من 6 آلاف لوح للطاقة الشمسية لتوليد 4,200 ميجاواط-ساعة من الطاقة النظيفة سنوياً، بما يعادل إزالة 1,700 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو 380 سيارة من الطرقات. ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاء أواخر 2020، واستكمال محطة الطاقة الشمسية بحلول ربيع 2021.

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