«دار التكافل» تنجز توزيع الأرباح النقدية

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دار التكافل» التي انعقدت أخيراً، على توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول، حيث تم توزيع 4.9 ملايين درهم، أي ما يُعادل حوالي 3.3% من رأس المال للنصف الأول من العام الجاري.

وقال شهاب لطفي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة «دار التكافل»: قطاع التكافل في الإمارات شهد خلال العقد الماضي نمواً ملحوظاً يترافق مع ازدياد الوعي بين أفراد المجتمع حول منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تتبع أعلى المعايير الأخلاقية، ما يوفر لعملائنا الحماية وراحة البال. لقد انخفضت أسعار منتجاتنا في السوق الإماراتي، ما أدى إلى تحسين القيمة للعملاء.

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