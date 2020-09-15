«دبي لتنمية الاستثمار» تسلّم الإقامة الذهبية لمستثمر صيني

المصدر: دبي-البيان

تماشياً مع التزامها تجاه دعم نجاح المستثمرين وتوسع أعمالهم في دبي، وعبر الأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيزاً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة، أقامت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، فعالية سلّمت خلالها تأشيرة الإقامة الذهبية للمستثمر الصيني سن جيانشينغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة وينتشاو الصينية.

وقام المقدم جاسم أهلي، نائب مساعد المدير لمراكز سعادة المتعاملين لدى الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بتقديم تأشيرة الإقامة الذهبية إلى سن جيانشينغ، وذلك بحضور فهد القرقاوي، المدير التنفيذي للمؤسسة، وعدد من المسؤولين التنفيذيين من المؤسسة، تقديراً لدوره الفعال في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي في الدولة، وتطبيقاً لقرار مجلس الوزراء بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين ورواد الأعمال.

تسهيل الأعمال

وقال فهد القرقاوي: «تسهل الخطوة مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المواهب، إلى جانب تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة». وتأشيرة الإقامة الذهبية تمنح للمستثمرين الذين تبلغ قيمة استثماراتهم 10 ملايين درهم أو أكثر، في استثمارات عامة عبر أي من القنوات العديدة المؤهلة للبرنامج، شرط ألّا تقل قيمة استثماراتهم خارج قطاع العقارات عن 60 % من المبلغ الإجمالي.

وتمنح تأشيرة الإقامة لمدة خمس سنوات للمستثمرين في العقارات بقيمة 5 ملايين درهم فأكثر، شرط الاحتفاظ بملكية العقارات لمدة ثلاث سنوات على الأقل. وقال المقدّم جاسم أهلي: « ترسّخ هذه المبادرات مكانة الإمارات المرموقة على الخارطة الاقتصادية العالمية». وقال سن جيانشينغ:«أحببت دبي بمجرّد أن جئت إلى هنا قبل 15 عامًا، وأرى أنه بالعمل الدؤوب والجاد، سيكون بوسع رواد الأعمال تحقيق أحلامهم في هذه المدينة التي تجعل المستحيل ممكنًا».

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