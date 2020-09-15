لولو هايبرماركت تطلق مجلة «جود لايف»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلقت مجموعة لولو للبيع التجزئة، أحدث مبادراتها وهي مجلة «جود لايف» التي تهدف لتقدم أسلوب حياة عصري تسلط الضوء على أحدث التوجهات والنصائح للاستمتاع بحياة عصرية رائعة عبر المأكولات، الأزياء، الإلكترونيات وغيرها الكثير بأسعار متميزة. يمكن للمتسوقين الحصول على نسخ مجانية من المجلة في جميع متاجر لولو في الإمارات أو تحميل النسخة الرقمية عبر الموقع الإلكتروني.luluhypermarket.com. وتسلط المبادرة الضوء هذا الشهر على «النكهات العالمية» كموضوع رئيس، وتتناول أشهر المأكولات العالمية من أنحاء العالم، ووصفات صحية بواسطة الشيف ريبو هاندا، الفائز في مسابقة ماستر شيف الهند الموسم الثالث، وتشكيلة منتجات مستوردة من حول العالم، كما تشمل وصفات لأشهى مأكولات العالم العربي مع الشيف المشهور منال العالم التي ستقدم أشهى الوصفات المفضلة عبر منصات لولو الرقمية.

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