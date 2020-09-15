ندوة عن تحسينات المساطحة بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي- البيان)

يستضيف مكتب أبوظبي للاستثمار، ندوة افتراضية، لتسليط الضوء على التحسينات الجديدة التي تم تطبيقها على عقد المساطحة النموذجي، والتي تهدف إلى مساعدة المستثمرين على استكشاف الفرص الاستثمارية طويلة الأمد في إمارة أبوظبي.

وتتيح حقوق المساطحة، التي يمكن تطبيقها على الأراضي في مختلف القطاعات الصناعية، القدرة للمستثمرين من القطاع الخاص، لتطوير مشاريع تجارية مختلفة على أراضي مملوكة لجهات وهيئات حكومية، والاستفادة من هذه المشاريع. وكان مكتب أبوظبي للاستثمار، قد أعلن في شهر يونيو من هذا العام، عن عدد من التحسينات الإضافية على عقد المساطحة، بهدف إثراء المزايا التي توفرها هذه العقود للقطاعين العام والخاص، على حد سواء.

وستنظم الندوة الافتراضية حول التحسينات المطبقة على عقد المساطحة، الأربعاء 23 سبتمبر الساعة 11 صباحاً، وستتاح أمام مشاركة جميع المهتمين بمعرفة المزيد حول كيفية الاستفادة من الأراضي العامة في إمارة أبوظبي. وستكون هذه الجلسة ذات قيمة وفائدة كبيرتين للمحامين والمستشارين، حيث ستزودهم بجميع المعلومات التي تمكنهم من الإجابة عن استفسارات عملائهم المرتبطة بعقد المساطحة.

وسيشارك في الندوة محمد الظاهري رئيس شراكات البنى التحتية لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وجيمي ليفي المستشار العام لدى مكتب أبوظبي للاستثمار، وعلي بياسين المستشار القانوني للمكتب. وسيحظى المشاركون بمعلومات وافية وقيمة حول الصيغة الجديدة والمزايا المختلفة لعقد المساطحة، كما سيتعرفون إلى كيفية تحقيق الاستفادة الأمثل من الهيكلية الجديدة لتطوير المشاريع في أبوظبي.

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