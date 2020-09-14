«مورغان ستانلي»: سندات الإمارات الأعلى قيمة بين الأسواق الناشئة

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدرت الإمارات الأسواق الناشئة المُدرجَة على «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» في قيمة السندات السيادية التي أصدرتها، وفقاً لتقرير صادر عن بنك «مورغان ستانلي» الذي يدير المؤشر.

وبحسب التقرير، بلغت القيمة الإجمالية للسندات الحكومية التي أصدرتها الإمارات خلال العام الجاري 24.5 مليار دولار.

وأضاف التقرير أن الإمارات تخطت هذا العام باقي الأسواق الناشئة المُدرَجَة على المؤشر في إصدار الديون السيادية المُؤهَلَة، حيث جاءت إندونيسيا في المركز الثاني بسندات بلغت قيمتها الإجمالية 16.3 مليار دولار، فيما حلت المكسيك ثالثة بسندات بلغت قيمتها 14.5 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن حكومتَي أبوظبي والشارقة جمعتاً معاً هذا العام 19 مليار دولار من حصيلة إصدار سندات دولية، فيما جمعت «موانئ دبي العالمية» 1.5 مليار، فيما جمعت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» 4.5 مليار دولار.

وأفاد التقرير بأن «مبادلة» قد تطرق السوق مجدداً، نظراً لاستحقاقات دولية بقيمة 3.8 مليار دولار في ابريل 2021.

وذكر التقرير أن وزن الإمارات على المؤشر سيتعزز بفعل سندات أصدرتها دبي أخيراً بقيمة مليار دولار لأجل 30 عاماً وطرح أبوظبي لسندات بقيمة 5 مليارات.

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