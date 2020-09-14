دناتا: 91 % من سكان الدولة يفضلون السياحة الداخلية العام الجاري

المصدر: دبي – وام

كشف استطلاع أجرته دناتا شمل آلاف الأشخاص في الإمارات أن الغالبية الساحقة من المسافرين يرغبون في استكشاف المزيد داخل الدولة في العامين الجاري والمقبل.

ورد 91 % من المستطلعة آراؤهم بالإيجاب على التفكير في مرات أكثر للسفر في مختلف مناطق الإمارات في 2020/ 2021.

وأعلنت دناتا نتائج هذا الاستطلاع في الوقت الذي تشهد الإمارات إقبالا قويا على السياحة الداخلية كما يتوقع الخبراء مزيدا من السفر عبر الدولة طوال عام 2020 وما بعده. وكشفت نتائج الاستطلاع أيضا عن أنواع العطلات الأكثر شيوعا التي يختارها المسافرون في الدولة وتأتي «العطلات الشاطئية» في الصدارة حيث قال 50 % من المشاركين إنهم يفضلون هذا النوع من العطلات ويلي ذلك العطلات والمغامرات خارج المدن وفي الجزر.

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