بالفيديو.. "البيان" ترافق اقتصادية دبي في حملاتها التفتيشية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

رافقت "البيان" فرق تفتيش اقتصادية دبي التي قامت مؤخراً بتكثيف حملاتها على الأسواق والمطاعم للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة في الإمارة بهدف الحد من تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تضمن صحة وسلامة الجميع.

وشملت حملات اقتصادية دبي مختلف أنحاء إمارة الامارة، بما في ذلك الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية.

ودعت اقتصادية دبي الجمهور الى مزيد من التفاعل مع حملاتها التسويقية من مبدأ "الجميع مسؤول"، لان دور الجمهور مهم في سرعة التعامل مع أي تجاوزات من شأنها أن تشكل خطرا على الصحة العامة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز