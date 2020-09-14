مدن ياس الترفيهية بأبوظبي تحصل على شهادة الأمان "GO SAFE"

المصدر: أبوظبي- البيان

حصل عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، على شهادة الأمان (GO SAFE)، من دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي.

ويهدف البرنامج الأول من نوعه في المنطقة، إلى ضمان الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة في مختلف المرافق السياحية والمنشآت التجارية العاملة في أبوظبي.

وقال الحسن الزعابي نائب الرئيس للشؤون التشغيلية لدى فرح إكسبيرينسز: "انطلاقاً من حرصنا على ضمان صحة وسلامة الضيوف والموظفين، التي تعد أولوية قصوى بالنسبة لنا، بذل فريقنا جهوداً كبيرة، بالتعاون مع الجهات المختصة لاعتماد أفضل الإجراءات الوقائية في مدن ومرافق ياس الترفيهية. وتأتي شهادة الأمان Go Safe، لتؤكد على فعالية وكفاءة هذه الجهود، وتطابقها مع أفضل معايير النظافة والسلامة المعتمدة. تجسد هذه الشهادة أعلى معايير التميز، من حيث الالتزام بإجراءات وضوابط السلامة الصحية، استناداً إلى أفضل البروتوكولات والممارسات الدولية التي حددتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي".

وقال سعيد السعيد مدير إدارة تسويق الوجهات السياحية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافنا القائمة على حصول جميع المنشآت والوجهات السياحية في إمارة أبوظبي، على شهادة الأمان Go Safe، مع نهاية الشهر الجاري، حيث سيتم تدقيق أداء جميع المرافق السياحية والمنشآت التجارية بصورة منتظمة، لضمان الالتزام بأعلى معايير النظافة والسلامة التي يحددها البرنامج. ويُعزى نجاح هذا البرنامج بشكل كبير، إلى التعاون والاستجابة المميزة التي حظي بها من مختلف الجهات المعنية لغاية الآن، حيث تعتبر شهادة Go Safe، بمثابة تأكيد هام على التزامنا ضمان صحة وسلامة جميع المقيمين والزوار".

وتهدف شهادة Go Safe، إلى تعزيز ثقة العملاء بمدى الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي كوجهة سياحية آمنة. ويعمل البرنامج على الحد من المخاطر الصحية، من خلال وضع صحة وسلامة ضيوف وطواقم العمل في مختلف المنشآت والمرافق السياحية والترفيهية في أبوظبي، على رأس قائمة الأولويات، في ظل الظروف الصحية الراهنة.

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